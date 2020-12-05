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冬天脫妝、浮粉超嚴重！乾燥肌化妝必學4招超完美訣竅

記者劉小川／台北報導
秋冬季想要保濕、滋潤完美妝感，該注意哪些？ 取材自 pexels
秋冬季想要保濕、滋潤完美妝感，該注意哪些？ 取材自 pexels

寒冷的冬天到來，卻帶走了肌膚水分，造成許多女生出現缺水現象，因此保濕與滋養的工作特別重要。特別是有上妝的女生，乾燥肌膚會讓化妝品較不服貼，如何做好冬天的保濕工作，讓妝容可以服貼一整天也不會乾澀呢？要掌握4個訣竅。

一、妝前針對不同膚質，給予不同的補水護理

吃藥需要對症下藥，肌膚的保養也是同樣道理，尤其在秋冬，混合偏乾、乾性肌膚的人，在上妝前建議可使用添加含有精油的精華液來使用，延長肌膚的保水度；混合偏油、油性肌膚則用較單純的玻尿酸原液即可。

二、粉底霜比粉底液更適合秋冬季節

秋冬季要使用較滋潤的粉底產品，因此粉底霜會比粉底液來的更滋潤，也更適合秋冬。針對肌膚呈現冬季乾燥肌的人，可先將粉底於掌心上搓熱後再上臉，若習慣使用輔助工具：如美妝蛋、粉刷的人，建議可以用點壓的方式減少肌膚的摩擦與拉扯。

三、別追求0瑕疵遮瑕，整體膚感更重要

與其追求遮瑕的覆蓋力，不如將底妝打底做好做滿，主要強調肌膚的一致性與自然感，當然遮瑕是為讓肌膚的瑕疵減少，但往往在遮瑕的時候，就會有不自然的色塊出現。秋冬遮瑕當然滋潤度也會要求相當的高，尤其在眼周的部分，挑選顏色、滋潤度更是首要考慮的。

四、定妝噴霧不離身

秋冬季最害怕除肌膚乾澀外，因為乾澀而導致出油的狀況，可能會比春夏還來的更惹人厭煩。如果將春夏用的蜜粉在拿來秋冬使用可能會感覺偏乾，建議可以使用定妝噴霧來加強妝感的持久度，還能讓肌膚更感保濕滋潤光彩。

秋冬季選用底妝，可選滋潤度高的粉底霜，延長底妝的持妝時間。 取材自 pexels
秋冬季選用底妝，可選滋潤度高的粉底霜，延長底妝的持妝時間。 取材自 pexels
秋冬使用蜜粉定妝，可能會導致肌膚更乾燥。 取材自 pexels
秋冬使用蜜粉定妝，可能會導致肌膚更乾燥。 取材自 pexels
習慣使用輔助工具上底妝的水水們，使用底妝建議用點拍的方式。 取材自 pexels
習慣使用輔助工具上底妝的水水們，使用底妝建議用點拍的方式。 取材自 pexels

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