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鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

編譯中心 / 綜合報導
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

台灣YouTuber「愛美教主Cherry Queen」2日上傳新影片，由於她的鄰居經常在凌晨時段發出淒厲的叫床聲，聲音大到她無法入眠或時常被驚醒，因此鼓起勇氣走到隔壁按門鈴，未料鄰居完全不理會，持續嬌喘，甚至還喊出「北鼻快一點」、「北鼻累了嗎」等台詞，令她相當傻眼，影片一出後，許多網友也看傻。

來源：愛美教主Cherry Queen YouTube

Cherry Queen在影片中表示，鄰居經常在凌晨2點、6點叫床，自己已連續被吵1年，她平時是一個連鬧鐘都叫不醒的人，卻屢屢被鄰居的叫床聲吵醒，且她描述鄰居的聲音像極「喪屍加AV女優」，每次都持續超過20分鐘，令她相當崩潰，直呼鄰居體力是有多強悍。

Cherry Queen到鄰居家按門鈴想跟鄰居反應，未料鄰居未理會，甚至持續喊叫，令她受不了拍門要求鄰居小聲一點，之後Cherry Queen遇到另一戶鄰居忍不住問到，「你都有聽到嗎」，對方表示真得吵得要死，可見鄰居叫床聲已影響整層住戶。

對此，Cherry Queen無奈表示，「不要臉的人我們也拿他們沒轍，按了電鈴也是沒什麼屁用，所以我覺得下次應該報警」，並要求網友給意見。影片一出後，網友們紛紛表示，「妳應該開大悲咒給他們聽」、「擾人清夢時我直接拍牆壁或請女友故意叫的比他大聲，讓他知道這種感受，自然就會收斂點了」、「可以買兩顆喇叭，貼牆放佛經給他們聽」、「直接報警，讓警察天天去他家串門」、「在門口放兩發水鴛鴦在去敲門叫他別在叫了，我想他應該不敢了」。

YouTube 台灣 警察

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