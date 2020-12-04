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這隻海馬得了「潛水夫病」 佛州大學用高壓艙救活

編譯陳韻涵／綜合4日電
佛州大學獸醫團隊以高壓艙治療方式，成功醫治了海馬，創下該校高壓艙治療魚類的首例。(圖取自佛州大學官網)
佛州大學獸醫團隊以高壓艙治療方式，成功醫治了海馬，創下該校高壓艙治療魚類的首例。(圖取自佛州大學官網)

佛州一名海馬飼主發現心愛的海馬得了類似人類「潛水夫病」的「氣泡病」(gas bubble disease)，飼主先向地方獸醫求救不成，驅車投奔大學獸醫系求援；佛州大學(UF)獸醫團隊以高壓艙的方式把生病的海馬當哺乳類動物治療，成功醫好海馬，創下該校高壓艙治療魚類的首例。

佛州切夫蘭的卡洛‧班吉(Carol Benge)2月時買了一隻海馬，慶祝自己擺脫癌細胞困擾第五年。

她給這隻黑銀相間的雄海馬取名路易(Louie)，在新冠肺炎疫情紛擾之際，班吉只要看著三吋大的海馬悠游缸中就覺得身心舒暢，而她會餵牠吃蝦。

9月時，路易似乎難以游泳，牠橫向漂移且無精打采，尾巴出現珍珠般的泡泡；班吉上網搜尋後懷疑，路易可能得了氣泡病(gas bubble disease)，類似人類潛水後太快浮上表面的潛水夫病。 

心急的班吉帶著路易前往當地獸醫診所，但診所只醫治貓狗；她遂將路易裝進有溫度控制的水族箱，前往佛州大學獸醫學院求助。

校方專家徵求班吉同意，對路易進行「標靶試驗」，將路易放進一個高壓艙，就像治療潛水夫病的人類一樣，而班吉無須負擔任何費用。

這是該校第一次收治海馬，校方的高壓艙原本用來治療哺乳類動物，第一位「病患」是2012年遭響尾蛇咬傷的狗。

該校水生動物醫療計畫的一年級學生韋斯布羅德小心翼翼地將路易及班吉從家裡帶來的水草，放進一個耐熱玻璃容器。 

「處理脆弱的生物時，我們總是高度戒慎」；韋斯布羅德說：「當牠進入高壓艙，很安靜且往旁邊漂浮，我們密切觀察牠。」

韋斯布羅德說：「壓力和時間會壓縮組織氣泡的大小及直徑，讓他們得以被動物吸收，當壓力以緩慢且控制的方式釋放時，就有足夠的時間阻止泡泡形成。」

佛州大學獸醫團隊表示，氣泡病是海生動物常見的疾病，海馬尤其受此病所困，但專家還不確定原因。

路易經過一次的療程後痊癒，當牠離開高壓艙回到一般魚缸，快樂自在優游且更頻繁地與人互動。

來源：UFHealth YouTube

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