新家地下室牆面驚見「洋娃娃頭」網友嚇壞勸搬家

買新房子一定要再三確認,也要與賣家充分溝通,以免事後反悔。美國 一位女網友近期在社群 發文稱,自己姊姊剛搬到愛阿華州的新家,卻看到地下室牆面鑲著一個洋娃娃的臉,只見娃娃兩眼直愣愣地盯著前方,模樣相當嚇人。貼文一出後,許多網友也被這詭異景象嚇壞,紛紛叫該網友勸姊姊搬家,以免遭來厄運。

該網友在推特發文,「我姊姊剛搬進一棟新房子,但她在地下室的牆上找到這個」,只見有一張洋娃娃的臉被鑲在牆面上,藍色眼珠直愣愣的往前方盯著,且臉上還有一些污漬,模樣相當詭異。

貼文一出後,許多網友紛紛留言,「快點逃,搬家」、「會不會有血從水管流出來,如果有快搬家」、「晚上會聽到嬰兒哭聲嗎」、「該不會有鬼魂在家裡吧」、「太可怕了吧,如果是我就立刻搬走」、「這會不會是封印地下室的方法」、「這是邪教儀式嗎」。

不過有網友卻表示,這應該是60、70年代紐約、加州 等地區流行的「地窖寶寶」(cellar baby),人們會將洋娃娃部分肢體嵌入房屋的牆壁,包括地下室的區域,有時也會將報紙和少量現金嵌入牆壁中。

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN