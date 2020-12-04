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新家地下室牆面驚見「洋娃娃頭」網友嚇壞勸搬家

編譯中心/ 綜合報導
網友分享姊姊新家地下室的牆面，出現一張詭異洋娃娃臉。(取材自推特)
網友分享姊姊新家地下室的牆面，出現一張詭異洋娃娃臉。(取材自推特)

買新房子一定要再三確認，也要與賣家充分溝通，以免事後反悔。美國一位女網友近期在社群發文稱，自己姊姊剛搬到愛阿華州的新家，卻看到地下室牆面鑲著一個洋娃娃的臉，只見娃娃兩眼直愣愣地盯著前方，模樣相當嚇人。貼文一出後，許多網友也被這詭異景象嚇壞，紛紛叫該網友勸姊姊搬家，以免遭來厄運。

該網友在推特發文，「我姊姊剛搬進一棟新房子，但她在地下室的牆上找到這個」，只見有一張洋娃娃的臉被鑲在牆面上，藍色眼珠直愣愣的往前方盯著，且臉上還有一些污漬，模樣相當詭異。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，「快點逃，搬家」、「會不會有血從水管流出來，如果有快搬家」、「晚上會聽到嬰兒哭聲嗎」、「該不會有鬼魂在家裡吧」、「太可怕了吧，如果是我就立刻搬走」、「這會不會是封印地下室的方法」、「這是邪教儀式嗎」。

不過有網友卻表示，這應該是60、70年代紐約、加州等地區流行的「地窖寶寶」（cellar baby），人們會將洋娃娃部分肢體嵌入房屋的牆壁，包括地下室的區域，有時也會將報紙和少量現金嵌入牆壁中。

社群 加州 美國

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