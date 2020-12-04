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好萊塢影史片段 史恩康納萊007手槍25萬拍出

中央社／洛杉磯3日綜合外電報導
朱力安拍賣公司拍賣已故好萊塢男星史恩康納萊首度主演的龐德系列電影，當中使用的華瑟PP手槍，3日以25萬6000美元落槌拍出。取材自臉書
朱力安拍賣公司拍賣已故好萊塢男星史恩康納萊首度主演的龐德系列電影，當中使用的華瑟PP手槍，3日以25萬6000美元落槌拍出。取材自臉書

朱力安拍賣公司（Julien's Auction）表示，已故好萊塢男星史恩康納萊（Sean Connery）在首部龐德電影中使用的手槍，今天在比佛利山（Beverly Hills）的拍賣會上以25萬6000美元落槌拍出，超過早前估價。

路透報導，史恩康納萊曾在1962年上映的「第七號情報員」（DR. No）電影中，使用這把已經失效的半自動華瑟PP手槍（Walther PP）。這把華瑟PP手槍連同其較小型號的PPK手槍，已成龐德系列電影中最著名的影像之一。

史恩康納萊是龐德系列電影中，首位出演詹姆士龐德（James Bond）一角的演員，他於10月31日在巴哈馬（Bahamas）家中過世，享耆壽90歲。

朱力安拍賣公司表示，得標者是一位不願透露身分的美國人，這名人士與其孩子追看每一部龐德系列電影。此前，朱力安拍賣公司估計，這把手槍的成交價落在15萬至20萬美元之間。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「捍衛戰士」（Top Gun）戴的飛行員頭盔以及布魯斯威利（Bruce Willis）在電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction）中使用的劍，分別以10萬8000美元與3萬5200美元落槌賣出。

電影 龐德 美元

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