外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

科技國防消息報導網站「The Debrief」3日獨家披露一張之前從未曝光的影像，據指是一個從海面冒出後直衝天際的「不明空中現象」，官方報告更「承認不能排除物體來自天外」。

The Debrief前一天就報導，美國國防部 「不明空中現象專案小組」（UAPTF）曾於2018年與2020年發布兩分關於不明飛行物體的「位置報告」機密情資，並在情報圈子廣為流傳，這張「非機密、限官方取用」的影像就附在2018年報告之中。

從實際影像放大來看，雖然從背景很難辨識細節，但可約略看出形狀偏向鐘型，和GPS大氣偵測探空儀（GPS Dropsonde）有些相似，卻缺少方錐形降落傘下方的儀器。一位受訪專家看過影像後指出，這肯定不像大氣偵測探空儀，更接近科學研究團體會釋放的聚纖氣球（mylar balloon）。

據指影像拍攝地點位於美國東岸外海，由遭遇的F-18戰機戰機後座武器系統操作官用個人手機 拍下，當時「不明空中現象」就位於機首的右側空中，高度大約1萬公尺。消息人士此前表示，報告稱這是一個不明的銀色「立方體」，拍攝當時就在海上靜止盤旋，也不像氣球，因為似乎完全不受周邊氣流影響。

美國國防部發言人高夫（Sue Gough）以電郵回覆查證時表示，為保護任務安全，避免揭露位置供潛在敵人利用，五角大廈不會公開討論報告細節、觀察或檢查通報侵入訓練區或指定空域細節，「包括被指定為UAP的侵入現像」。