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輕忽下肢周邊血管疾病 小心嚴重併發症找上門

記者胡蓬生／苗栗報導
非侵入性下肢周邊血管檢查，躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。圖／大千綜合醫院提供
非侵入性下肢周邊血管檢查，躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。圖／大千綜合醫院提供

根據統計，超過55歲的成人20%都有潛藏的下肢周邊血管疾病問題，發生率高卻容易被忽略，尤其糖尿病及洗腎病患，每3至5人就有1人合併下肢周邊血管狹窄或阻塞問題；另外，下肢周邊血管疾病除嚴重時會併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍，因此針對高風險族群的篩檢與早期診斷治療非常重要。

台灣苗栗市大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，下肢周邊血管疾病包括慢性動脈阻塞性疾病與慢性靜脈阻塞性疾病2種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹。此外，這2種疾病的臨床症狀、治療方式、好發族群都不同，因此需要醫師專業診療。

他指出，過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺及打顯影劑，過程較不舒適，現行非侵入性下肢周邊血管檢查非常簡單，不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。

因此，只要臨床有疑似下肢周邊血管疾病，可先透過非侵入性的檢查確認，如果沒有，可後續定期追蹤，如檢查確診，再以侵入性血管攝影治療，視病況植入支架或手術處理，可以避免病人一開始時就要接受侵入性檢查的不適。

楊智鈞提醒，55歲以上且有心血管疾病、糖尿病、腎臟病或腎衰竭等高風險族群，應該盡早接受檢查及進一步治療，以預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。

大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群一定要定期接...
大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群一定要定期接受檢查，及早預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。圖／大千綜合醫院提供

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