詭異！男子死後被製成標本 一路兜風還參加自己喪禮

29歲的死者查穿上粉紅色西裝、白色西裝褲、白皮鞋及墨鏡，遺體被親友放置在教堂外。（取材自twitter）

加勒比海國家千里達（Trinidad and Tobago）日前進行一場詭異葬禮，一名男死者未被放進棺材，反而是穿戴整齊、以坐姿的方式「參加自己的葬禮」，但遭教堂人員拒絕入場，只好將遺體放在門口，許多參加親友竟也沒發現他就是死者。

29歲的查·路易斯（Che Lewis）上月15日和54歲的父親阿德雷（Adlay Lewis）在家中被槍殺，葬禮於25日舉行。與一般葬禮不同，查的友人將遺體進行防腐處理後，還穿上粉紅色西裝、白色西裝褲、白皮鞋及墨鏡，更讓查坐在靈車後座，以「坐姿」一路前往教堂，讓他享受人生最後一趟「兜風」。

詭異的靈車隊伍就這樣穿越千里達的首都西班牙港（Port of Spain），前往迪戈馬丁（Diego Martin）鎮的聖約翰福音派教堂舉行葬禮。

不過當遺體運抵教堂時，教堂人員都看傻眼，拒絕讓死者入內。最後親友只能將查的遺體放在教堂門口，讓他安坐在椅子上，並在旁擺了一張生前照片，彷彿是接待人員。

友人將查固定在靈車後座，以「坐姿」一路前往教堂，讓他享受人生最後一趟「兜風」。（取材自twitter）

有趣的是，許多參加喪禮的親友當下根本沒認出眼前的遺體就是他，還以為是其他前來弔唁的親友，有人甚至指責他在疫情 期間居然不戴口罩。

這場詭異的葬禮同時在網路上直播，吸引很多人關注，有觀眾也並未意識到死者就是坐在椅子上的人。

查的葬禮影片上傳網路後，引起網友熱議，有人開玩笑說這證實了千里達根本不是個真實存在的地方，還有人表示「2020年已經沒有什麼能嚇到我了」。

對於如此「特別」的葬禮，殯葬公司老闆強調：「這是家屬要求的，但我們之前也做過，所以當對方這樣要求時，我們不覺得奇怪，因為國外也有這樣的葬禮。」

來源：YouTube

儘管如此，據「千里達快報」（Trinidad Express）報導，當地警方對如此魯莽的行為感到不滿，將展開調查，殯葬業者恐被開罰，金額約750英鎊（約1023美元 ）。

當地天主教神父也抨擊這種行為對死者「不尊重」，並建議教區未來應在葬禮前，要求對方提供儀式的全部細節。

查這樣特殊的遺體處理方式名為「極端防腐」（Extreme embalming），最早於2008年源於波多黎各。殯葬業者會對遺體注射化學物質使其完全僵硬，費用約為2000英鎊（約2729美元）。近年這種方式愈來愈受歡迎，親友希望逝者在入土前能夠稍微「復活」，目的是為了讓喪禮氣氛更歡樂。