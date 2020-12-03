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居家避疫玩跳繩 西雅圖正妹躍升網紅

中央社／舊金山3日電
邁特森（Alysia Mattson）在Instagram上分享她跳繩的影片。（取材自Instagram）
邁特森（Alysia Mattson）在Instagram上分享她跳繩的影片。（取材自Instagram）

跳繩在美國是被低估且忽略的運動，不過，疫情期間全美跳繩的熱情支持者增多，一名意外成為跳繩網紅的西雅圖女子計畫推動跳繩為正式運動。

邁特森（Alysia Mattson）是西雅圖當地的商業房地產仲介，當她第一次把花式跳繩變成日常生活作息的一部分時，並沒有想到後來的發展。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）2日報導，邁特森像許多美國人一樣，在新冠病毒（COVID-19）疫情爆發後，於第一波封城時刻找到新的嗜好。當時她在Instagram帳號放上第一支跳繩影片，7個月後的今天獲得超過1.4萬個追蹤者，成為跳繩網紅。

今年3月華盛頓州第一次施行居家避疫令時，活躍、外向的邁特森覺得沒有社交的出口，以往她一周要泡5天酒吧折扣狂歡時段，熱愛團體健身課，但這時讓她頓時「覺得沮喪和孤單」。

4月10日那天，她在YouTube頻道搜尋「跳繩花招」，發現有許多人搭配流行音樂跳繩炫技，她立刻買了一條跳繩。

邁特森天生熱愛舞蹈，她決定自創麥可傑克森（Michael Jackson）的舞曲「搖滾羅賓」（Rockin’Robin），那是她第一次接觸跳繩社群。

她說：「向100個不同的人學跳相同的跳繩舞步很酷、重塑了日常生活。」

邁特森自此迷上跳繩，也因「跳繩和你跳躍時產生的內啡肽與能量，讓人心情大好」，她在社群媒體找到了同樣喜愛跳繩的人，不再覺得需要跟人出去玩。

跳繩有許多明顯的健康益處，它結合了心肺功能運動與肌力訓練。醫學網站上有報導提到，8分鐘跑1.6公里（1英里）等同跳繩15分鐘所燃燒的卡路里。

報導指出，亞裔布萊安‧徐（Brian Hsu）是國際與全美知名的跳繩好手，也是總部設在西雅圖近郊柯克蘭（Kirkland）的競賽型跳繩隊伍「美國熱狗」（Hot Dog USA）成員；他從小學開始跳繩、熱愛跳繩運動，疫情期間也經常上傳個人的跳繩相關影片。

布萊安‧徐形容「跳繩運動是背包裡的一把鑰匙，能解開一個創意世界，有助於關掉你的大腦，（疫情當前）此時特別需要」。

邁特森透過社群媒體聯繫上布萊安‧徐，遠距離約著一起跳繩；邁特森也和住在距離幾千哩遠、位於明尼蘇達州的專業跳繩者合作，兩人於萬聖節時穿著變裝服，同框以跳繩跳舞。

邁特森說，因疫情之故，許多人的生活被迫推到網路和社群媒體，讓跳繩受到全世界更多人關注。基於跳繩可單人活動的特性，在疫情期間，從英國到巴西，跳繩的愛好者迅速增加，相關的關鍵字網路發文，從疫情之前的1萬多篇至今有80多萬篇。

邁特森認為，相對於其他運動，跳繩的好處是相當便宜，「一條塑膠繩卻能帶來如此大的快樂」。

邁特森的目標是希望跳繩可以成為下一個健身界的大趨勢、美國公立學校裡的體育項目，並讓跳繩被認可為正式的運動。

疫情 社群媒體 美國

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