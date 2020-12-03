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最紅街貓再秀演技 「再見街貓BOB」撒嬌搗蛋萌翻天

記者陳建嘉／即時報導
「再見街貓BOB」劇照。采昌提供
「再見街貓BOB」劇照。采昌提供

全球最紅街貓「Bob」本貓領銜主演的「再見街貓BOB」（A Gift from Bob），是2016年「遇見街貓BOB」（A Street Cat Named Bob）的正宗續集，描述Bob與主人詹姆士好不容易成為一家人，卻遭到動保協會阻礙，面臨「被拆散」危機，讓觀眾都非常擔心他們能否再續堅定的人貓情誼。

在「再見街貓BOB」片中，Bob再度展現牠的高超演技，各種撒嬌賣萌動作都難不倒牠，不論擊掌或撲倒聖誕樹的場面，都讓觀眾直呼可愛！

改編真人真事的「遇見街貓BOB」，小說發行當時，不僅銷量在英國超越J.K.羅琳（J.K. Rowling）的「哈利波特」（Harry Potter），更登上暢銷書榜冠軍，並在全世界40多個國家發行，銷量超過800萬冊。2016年的同名電影上映，更在全球各地創下票房佳績，為觀眾帶來無限希望與感動。睽違四年，正宗續集「再見街貓BOB」超萌回歸，故事不僅延續上一集，氣氛更比前作更加溫暖人心。

「再見街貓BOB」劇照。采昌提供
「再見街貓BOB」劇照。采昌提供

劇情描述Bob和主人詹姆士，好不容易克服一切困難成為家人，卻在充滿團聚氣氛的聖誕節前夕，Bob突然受傷生病，還得面臨被動保協會拆散的危機。究竟Bob能否留在詹姆士身邊，與他成為永遠的家人？將成為本片最大的懸念看點。

擁有許多動物電影的拍攝經驗，導演更將Bob親切可愛的面貌充分展現，不論是乖巧地被抱在懷中發出「呼嚕」聲，或是充滿靈性地與人擊掌互動，甚至是貓的調皮天性，對於閃亮與晃動的東西毫無抵抗力的一面，勢必都將讓觀眾在觀賞電影時，會心地發出「超萌」驚呼聲！尤其Bob在片中翻箱倒櫃、撲倒聖誕樹的畫面，更是讓觀眾好氣又好笑：「我家的貓也做過這種事！」「應該要把聖誕樹關起來，都是它引誘Bob犯罪！」

電影 聖誕節 導演

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