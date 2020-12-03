我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1392萬 佛州破百萬

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

長期低頭肩頸痠痛 中醫師提醒千萬不能做這個動作舒緩

記者修瑞瑩／台南報導
舒緩肩頸痠痛，中醫師建議可以按壓風池穴：在後腦勺兩條大筋之間的明顯凹陷處。(圖中大拇指所按之處)。按法：以雙手大拇指指腹，由下往上揉按兩側穴位，約2～3分鐘。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸痠痛，中醫師建議可以按壓風池穴：在後腦勺兩條大筋之間的明顯凹陷處。(圖中大拇指所按之處)。按法：以雙手大拇指指腹，由下往上揉按兩側穴位，約2～3分鐘。圖／安南醫院提供

你的肩頸會硬邦邦嗎？現代人經常在電腦前、或者是低頭滑手機，肩頸容易僵硬疲勞，很多人習慣在痠痛時，360度的轉動頸部，中醫師提醒這樣很容易造成椎間盤突出，應該避免這個動作。

安南醫院中醫部醫師沈佩諠表示，長期處在不正確姿勢下或長期重覆同樣狀態工作狀況下，加上壓力大而引起肩頸部位肌肉發炎、疲勞、韌帶拉傷所致，長期下來造成頸椎提早退化，產生頸部退化性關節炎或椎間盤突出，出現上肢麻木或疼痛無力現象。此外，肩頸部在長期緊繃狀況下亦會增加偏頭痛可能性。

治療方面，沈佩諠表示，中醫可藉用針灸找到「阿是穴」，又名不定穴、天應穴、壓痛點。取穴方法就是以痛為腧，給予直接立即針灸鬆解治療，讓肌肉產生局部抽動反應，能快速有效地鬆解肌肉僵硬痛，與西醫「激痛點」觀念類似，並搭配疏經活血通絡中藥來治療，量身施予與個人體質配合的中藥，幫助身體加速復原且改善體質。

而飲食方面則需注意避免偏寒、偏濕的香蕉、竹筍等食物，此類食物容易導致筋骨痠痛。

值得注意的是，一般人習慣在肩頸痠痛時做360度繞頸來放鬆肩頸，但此動作中有向後旋轉加擠壓動作，容易造成頸部椎間盤突出，所以不建議做360度繞頸，可以改成做頭部先往左右斜前方傾斜45度做頸部伸展，再往兩側90度方向做頸部伸展會比較安全。

低頭族在平常休息時間可熱敷肩頸，適度地按摩「風池穴」舒緩肌肉，這些都可以減緩肩頸僵硬。生活上亦需注意正確坐姿，避免彎腰駝背頭頸部前傾姿勢，加上保持規律運動、不熬夜，避免長時間固定姿勢都能幫助改善肩頸痠痛。

舒緩肩頸痠痛，中醫師建議可以往兩側90度方向做頸部伸展。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸痠痛，中醫師建議可以往兩側90度方向做頸部伸展。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸痠痛，中醫師建議可以往斜前方傾斜45度做頸部伸展。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸痠痛，中醫師建議可以往斜前方傾斜45度做頸部伸展。圖／安南醫院提供

肌肉 手機

上一則

上班族男子眼球通紅掛急診 避免眼球疲勞保養可吃這些

下一則

「老人隱形殺手」肺炎 這些人是高危險群

延伸閱讀

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑
膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防
白天姿勢不良 小心晚上落枕

白天姿勢不良 小心晚上落枕
坐月子吃麻油雞 中醫師：3小時後再哺乳

坐月子吃麻油雞 中醫師：3小時後再哺乳

熱門新聞

吳綺莉。（取材自微博）

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

2020-11-27 00:20
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
奈及利亞花花公子麥克（Pretty Mike）行事高調，日前帶著6名懷孕的女友出席名人婚禮，反而成為婚禮焦點。(取材自Instagram @prettymikeoflagos)

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

2020-11-27 02:23
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（截自YouTube @Schengen Story News）

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

2020-11-26 02:40
印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。Arpit Parekh

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

2020-11-25 05:55
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。路透/Newsflare

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

2020-12-01 06:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳

鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問