印度客機遭數千隻蜜蜂攻擊 機身宛如破大洞

印度 加爾各答市(Kolkata)一座機場 近日接連發生「蜂群襲機」事件,只見一大群蜜蜂聚集在機艙門附近,讓機身看起來就像破了大洞,最後機場出動消防隊噴灑水柱才將其驅散。

這兩起奇特的航班延誤事件發生在上月29、30日,兩架客機皆屬於印度維斯塔拉(Vistara)航空。

航空公司發言人指出,這群蜜蜂於29日下午4點左右首次出現,數千隻聚集在一班飛往德里(Delhi)的客機右前門附近,幾乎覆蓋了兩扇窗戶,宛如一個大洞,隨後機場人員動用消防水柱驅趕,導致飛機起飛時間延誤約一小時。

隔天早晨,蜂群再次出現在同一座機庫內,讓原定上午10點30分飛往布萊爾港(Port Blair)的航班延誤,牠們徘徊在貨艙門上方,導致工作人員無法將行李裝載到飛機上,最後同樣靠著消防水柱才成功驅離 ,並於上午11點30分順利起飛。

兩架班機皆停在25號機庫,所幸當蜜蜂聚集時飛機內沒有乘客,也無人受傷。

機場總監巴塔查爾吉(Kaushik Bhattacharjee)事後發布聲明,表示除了用消防水柱驅趕外,工作人員還對機場周遭噴灑殺蟲劑,但在仔細搜查後,並未在附近發現蜂巢。

此事曝光後引發網友熱議,有人開玩笑表示飛機裡是不是有蜂蜜鬆餅,才吸引蜂群「二度造訪」,還有網友說「這不稀奇,加爾各答人太喜歡吃甜食,把蜜蜂都招來了」。

A swarm of bees clamped themselves on a Vistara aircraft at Kolkata airport on Monday evening. A fire tender had to be brought in to get rid of the swarm. The flight got delayed by an hour because of this. pic.twitter.com/NBN5nK0TAV