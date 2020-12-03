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大媽落淚！河南立法 晚上9點後禁廣場舞 網：為民除害

記者蔡敏姿／綜合報導

大爺大媽在街上跳廣場舞，這道獨特風景將受法律「綁手綁腳」。河南省許昌市立法規定，明年元旦起，每日晚上9時後不准跳廣場舞，違規者最高罰款人民幣500元（約76美元）。

騰訊網報導，許昌市是河南省第一個對廣場舞時間立法的城市。2日發布的「許昌市文明行為促進條例」將於2021年1月1日起施行。條例第17條規定，在公共場所舉行廣場舞、唱歌等活動，應當控制音量，不得干擾他人正常生活、工作和學習。

活動時間也立法規範，夏季每日晚上9時至次日6時、冬季每日晚上9時至次日7時，禁止進行以上產生噪聲的文體活動。如果違反上述規定，將給予警告。警告後不改正者，處以人民幣200元以上500元以下罰款。並設投訴舉報電話。

網友對此反應兩極，有的認為「為民除害」、「不用再忍受深夜噪音」、「建議全面推廣」。另一方則認為，「廣場舞提倡健康，管太多」、「大爺大媽們要落淚了」。

近年來，中國不時傳出大媽為了跳廣場舞和年輕人爭籃球場，也有居民受不了噪音向跳舞人群扔水彈、設置高音炮等反擊行為，甚至引發衝突。

北京、上海、重慶過去也曾先後頒布管理條例規範廣場舞，但這三地頒佈的多是督促建議性質的條例。這次許昌市的條例規定活動時間，執行層面較高，後續是否能確實實施仍是未知數。

廣場舞是中國不少中老年人熱愛的活動，但也引發噪音、爭搶跳舞場地等爭議。(中新社)
廣場舞是中國不少中老年人熱愛的活動，但也引發噪音、爭搶跳舞場地等爭議。(中新社)

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