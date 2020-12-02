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哪有那麼巧！南非樂透開出5-10連號 20人合資中獎

編譯周辰陽／綜合報導
南非樂透「威力球」1日現場即時轉播開獎，結果竟搖出罕見的5至10連號，主辦單位宣布1張20人合資購買的彩券幸運中大獎，但網友立刻懷疑其中有鬼。（畫面翻攝：YouTube/ITHUBA LOTTERY）
南非樂透「威力球」1日現場即時轉播開獎，結果竟搖出罕見的5至10連號，主辦單位宣布1張20人合資購買的彩券幸運中大獎，但網友立刻懷疑其中有鬼。（畫面翻攝：YouTube/ITHUBA LOTTERY）

南非樂透「威力球」（PowerBall）1日開獎，結果讓人跌破眼鏡，普通號先搖出「5」、「6」、「7」、「8」與「9」，特別號的威力球又搖出「10」，變成罕見的5至10連號，主辦單位又公布1張合資購買的彩券幸運中大獎，讓網友越想越不對勁、懷疑其中有鬼。主管單位則宣布，將會進行調查。

南非「威力球」玩法是彩券買主從1至50的普通號劃出5個號碼，再從1至20的特別號選出1個威力球，據指頭彩中獎率為4237萬5200之1。

主辦單位表示，唯一猜中5至10連號的彩券由20人合資購買，每人可分得570萬蘭特（折合約1052萬台幣）彩金。另有79名彩券買主猜對5至9的普通號連號，只是沒猜對威力球的10號，也可獲得6283蘭特（折合約11598台幣）彩金。

整個開獎過程採用現場即時轉播，主辦單位承認中獎號碼「可能出乎意料」，指許多彩券買主就是選出這些連號，也稱樂透開獎常搖出連號，但許多網友並不買帳，質疑其中有鬼、痛批主辦單位「自曝就是一場詐騙」，還有一位網友指出，「20人討論買彩券後平分彩金，打死都不信是巧合」。

媒體指兩人合買彩券中頭彩後平分彩金並不罕見，但多人合資中大獎就極端稀少，上一次已是2003年3月，有33人合資中頭彩。主管單位「國家樂透委員會」（National Lotteries Commission）表示，開獎搖出六連號史無前例，一定會進行調查，「如果有問題就會公布。」

來源：YouTube

南非 詐騙

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