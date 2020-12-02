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想整成埃及豔后的鼻子 醫美醫師籲千萬不可

記者王昭月／高雄報導
邱浚彥（右）表示，目前自體肋骨隆鼻術是主流，但隆鼻不能一昧追求高挺，適合自己的五官比例才完美。圖／法喬醫美診所提供
邱浚彥（右）表示，目前自體肋骨隆鼻術是主流，但隆鼻不能一昧追求高挺，適合自己的五官比例才完美。圖／法喬醫美診所提供

台灣不少民眾為在職場增添自信，會嘗試整形為自己加分，不過最近風聞有民眾拿著「埃及豔后」照片上醫美診所想訂做一模一樣的鼻子！擔任選美活動評審多年的整形名醫邱浚彥，直呼不可。

歲末年終是愛美人士整修門面的旺季，不少人希望趕在聖誕或跨年派對成為矚目焦點，法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年整形醫學風氣盛行，要求隆鼻的比例有逐年攀升跡象，因為鼻子是整張臉的中心，高挺的鼻子能讓五官更立體精緻，甚或增加些混血感，所以塌鼻一改變，效果立竿見影。

隆鼻需求增加，隆鼻手術在醫美界蔚為主流，韓式嘟嘟鼻、韓式鼻雕、韓式三段式隆鼻手術等術式名稱應運而生，常見的材質包括矽膠，異體肋骨等，其中取病患自體肋骨隆鼻，難度雖高，但感染力低且無排斥機率及過敏現象，是目前隆鼻主流技術。

邱浚彥說，自體肋骨隆鼻術是自病患右胸取出第7或第8根肋骨的一小段軟骨，加工雕刻成適合臉型及所需形狀後，做成支撐鼻頭或改變鼻頭形狀的梁柱，鼻背也以肋骨做支架，墊高鼻梁，這種術式適合亞洲人鼻形，與假體隆鼻材料相比相對安全，不過整鼻並不是無止境追求高挺，要適合自己五官的比例才是完美，且隆鼻務必找技術精深的醫師協助。

邱表示，確實有不少民眾會拿明星照片要求比照辦理。但民眾決定整形時，術前應充分諮詢，最好不要超過自己本來的極限，整過頭會變得怪異， 適得其反。

擔任選美比賽評審多年的法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，調整鼻形不能整過頭，以免適得...
擔任選美比賽評審多年的法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，調整鼻形不能整過頭，以免適得其反。圖／法喬醫美診所提供

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