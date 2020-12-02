最寂寞大象八年來首次遇同類 象鼻「牽手問好」超溫馨

「四爪國際」的志工拍到卡萬與另一隻保護區內的大象用鼻子問候的畫面，相當溫馨。路透

有「世上最寂寞大象」之稱的巴基斯坦動物園 受虐老象卡萬（Kaavan），在動保團體的奔走下脫離苦海，移居柬埔寨安養天年。卡萬1日在野生動物保護區首次遇見自己的同類，雙方伸出象鼻問候彼此的畫面令人備感溫馨。

據柬埔寨野生動物保護區的影片顯示，卡萬目前生活在保護區內的「新家」，並將在康復後加入600餘隻同類一起生活，一名志工也拍到卡萬與另一隻保護區內的大象用鼻子問候的畫面。

動保團體「四爪」（Four Paws International）發言人包爾（Martin Bauer）表示：「八年來首度與其他大象接觸，對卡萬來說是非常重要的時刻」。

現年36歲的卡萬被稱做「世上最寂寞大象」，是巴基斯坦伊斯蘭馬巴德動物園（Islamabad Zoo）內唯一的亞洲象，近年在美國 女歌手雪兒（Cher）及「四爪」發起的救援下，今年五月終於從不良的生活環境中被救出。

卡萬於11月30日抵達柬埔寨的暹粒（Siem Reap）機場，受到當地的隆重歡迎，雪兒也現身接機。四爪為讓卡萬能從巴基斯坦飛到柬埔寨，籌備了幾個月。

柬埔寨國務卿 兼環境部發言人菲克特拉（Neth Pheaktra）除了表揚「四爪」和雪兒為幫助卡萬所做的努力，並強調柬埔寨將是牠的理想住所。他表示：「柬埔寨很高興歡迎卡萬，他將不再是世界上最孤獨的大象」。

柬埔寨環境部官員11月30日表示，一旦卡萬適應「受控環境」，將被釋放到更廣闊的保護區，那裡有3隻母象可成為牠的同伴。