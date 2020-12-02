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男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

編譯中心 / 綜合報導
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

愛情不畏年齡的距離！南韓38歲網紅「波仔」日前宣布婚訊，他將與65歲妻子結為夫妻，正當大家紛紛獻上祝福時，他卻在直播中向外界道歉，公開妻子的真實年齡其實是73歲。

根據《中國報》報導，南韓38歲網紅「波仔」日前宣布喜訊，與年紀差距不少的妻子步入禮堂，他表示與妻子是在某一次的志工活動上相識，兩人一見鍾情，他便決定將兩人的愛情故事拍成影片上傳網路，吸引不少粉絲。不過，波仔近日卻又在直播中向粉絲們「道歉」，原來她的妻子不是外界所知的65歲，真實年齡已有73歲。

波仔透露，兩人初識時，妻子擔心波仔嫌她太老而謊報年齡，自減8歲，直到婚後發生親密關係時，波仔發現「手感不對」，追問之下才知妻子的真實年齡。而波仔得知妻子的真實年齡後，波仔也表示自己並不會介意，「不論是65歲還是73歲，她始終都是我最美的新娘」。

波仔與妻子的婚事被妻子妹妹強烈反對，直到妻子妹妹離世後兩人才正式結婚，而兩人最終修成正果，他們也開設YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》分享婚後的幸福日常，獲得大批粉絲祝福。

來源：다정한부부 a loving couple YouTube

南韓 YouTube 中國

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