埃及機器人「臉孔像真人」能篩檢新冠、提醒你戴口罩

遠端遙控機器人Cira-03，可幫人篩檢新冠肺炎、量體溫，還會提醒人們要戴口罩。（路透）

埃及科學家艾爾卡木（Mahmoud el-Komy）日前發明名為「Cira-03」的遠端遙控機器人，可幫人篩檢新冠肺炎 、量體溫，還會提醒人們要戴口罩。艾爾卡木認為Cira-03能減少病毒傳播及感染機會，且比人類更精確。

瑞士新聞媒體瑞士資訊（Swissinfo.ch）報導，有著人臉及機器手臂的擬真機器人Cira-03可幫忙驗血，還能進行心臟超音波及X光檢查，最後會將檢查結果展示在Cira-03胸部的螢幕上。Cira-03還能拖住患者的下巴，用手臂將採集棉花棒探進患者嘴巴以檢測 新冠肺炎。

艾爾卡木希望做出擬人化機器人，「讓病人比較不會害怕，不會覺得有一個箱子在他們四周走動。」目前埃及坦塔一家私人醫院正測試Cira-03，將其運用在測量疑似染疫者的溫度。

網友toodaloo表示自己還是習慣真人護理師協助，畢竟「無法教導機器人同理心跟情感，而這些特點在照顧患者時也很重要。」網友coolcatbutterfly也說如果看到這玩意兒站在病床邊，「肯定會嚇壞」。

https://www.youtube.com/watch?v=2K5eP6hCZGk&feature=emb_title