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金字塔前拍性感照挨罵 全因模特兒太胖了？

編譯周辰陽／即時報導
埃及模特兒希米日前在知名的左塞爾金字塔拍「性感照」，在網路引發猛烈批判。攝影師曾指在場全程監看的工作人員並未出言阻止，認為網友反彈原因在於希米是大尺碼模特兒。(翻攝：MAILONLINE)
埃及模特兒希米日前在知名的左塞爾金字塔拍「性感照」，在網路引發猛烈批判。攝影師曾指在場全程監看的工作人員並未出言阻止，認為網友反彈原因在於希米是大尺碼模特兒。(翻攝：MAILONLINE)

埃及一名模特兒日前在知名的左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）拍攝「性感照」上傳Instagram，隨後遭批穿著「不敬」與違反古物部門的攝影規定，在網路引發猛烈批判。消息人士則向媒體證實，模特兒本人與掌鏡的攝影師都因此被當局短暫拘留。

左塞爾金字塔是埃及第一座金字塔，所在的薩卡拉（Saqqara）更是一個歷史超過3000年的古代大型墓地，不僅獲聯合國教科文組織認證為世界遺產，最近還有許多重大發現陸續出土。

從網路流傳影像可見，模特兒希米（Salma al-Shimi）打扮成法老，但一身古埃及風格服裝被修改成「袒胸露乳」，下擺只到大腿中段，被形容為「半裸式」的「暴露」裝扮，被不敢置信的暴怒網友痛批「出賣埃及古蹟」，同時質疑「不是全面禁止在考古區攝影，哪怕是非不雅且完全正常照片也不行？」

《中東之眼》指出，攝影師穆罕默德（Houssam Mohammad）受訪表示，希米先按規定穿罩袍（abaya）進考古區，到拍攝地點才換裝，整個攝影過程只用15分鐘，在場全程監看的6位工作人員並未出言阻止，對網友反彈感到驚訝，認為問題出在希米是大尺碼模特兒，「如果希米的位置換成一個瘦女孩，事情就很普通了。」

由於抨擊太過激烈，又被媒體指控「挑釁與冒犯」，整組照片都被悄悄移除，希米與穆罕默德均於11月30日被拘留，遭控未經核准就在薩卡拉考古區攝影。希米則否認一切指控，強調她的目的是促進旅遊、無意冒犯埃及，也指她沒注意到考古區禁止未獲准的攝影，兩人一天後獲裁定500埃及鎊交保、靜候當局調查。

來源：YouTube

埃及模特兒希米日前身穿修改過的法老服裝，在知名的左塞爾金字塔拍「性感照」上傳ns...
埃及模特兒希米日前身穿修改過的法老服裝，在知名的左塞爾金字塔拍「性感照」上傳nstagram，遭批穿著「不敬」與違反古物部門的攝影規定，在網路引發猛烈批判。(翻攝：MAILONLINE)

攝影 古蹟 聯合國

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