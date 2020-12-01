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女童訂餐「連按好幾下」42名外送員擠爆家門口

編譯中心／ 綜合報導
42名外送員全擠在女童家門口。(取材自Dann Kayne Suarez臉書)
42名外送員全擠在女童家門口。(取材自Dann Kayne Suarez臉書)

冬季不想出門因此叫外送的機率大增，但點餐時最好多注意App狀態，否則可能會帶來不小的困擾。在菲律賓有一名女童使用美食外送平台Foodpanda點餐，但疑似因網路問題，按了點餐鍵後卻沒有反應。她連按許多下想確定系統有收到訂單，不料訂單其實早已順利送出，事後家門口湧出42名熊貓外送員，讓女童嚇壞了。

根據外媒報導，一名位於菲律賓宿霧的7歲女童，原本只想要點2盒炸雞給自己和奶奶當午餐，不過疑似因為當地網路狀況不佳，導致訂單過程出現錯誤。她不斷的點餐想要確保訂購成功，萬萬沒想到這些全被系統視作成功訂單送出，最後家門口馬路一共塞滿了42名熊貓外送員，讓小女孩看了嚇傻不知該怎麼辦。

更讓小女童害怕的，恐怕是累計達7938菲律賓披索(約150美元)的帳單。壯觀的粉紅人海及機車塞爆巷弄，吸引一旁居民一探究竟。鄰居得知事情始末之後，紛紛好心地幫忙分攤買下這些「意外」的炸雞，順利解決這批烏龍訂單。然而有些外送員疑似到了現場發現這筆訂單不單純，為了趕下個訂單錢也不收就直接離開了。

消息曝光後網友大讚鄰居都很NICE，「這才是人情味」。有過來人分享先前也遇過網路不穩導致重複送單，但不一樣的是店家有打電話重複確認，最後順利取消訂單，才沒有演變成上述的尷尬狀況。

來源：YouTube

帳單 美元 YouTube

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