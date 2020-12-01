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好冷！冬天吃補 這些人要注意

記者楊雅棠／台北報導
藥師提醒，食用加入中藥材的食補前，要特別留意自身正在服用的藥品是否和中藥材有交互作用。記者楊雅棠／攝影
藥師提醒，食用加入中藥材的食補前，要特別留意自身正在服用的藥品是否和中藥材有交互作用。記者楊雅棠／攝影

本周氣溫大降，厚衣服拿出來的同時，許多人也透過中藥食補來驅寒。但是藥師提醒，冬季常見的食補大多會加入當歸、黃耆等中藥材，但是有三高、正在服用慢性病用藥的民眾，在「呷補」同時也要注意和西藥的交互作用，才能「呷得健康」。

台灣藥害救濟基金會藥師趙必暉表示，冬天吃補對台灣人來說是非常自然的事，但是慢性病人在食用加入中藥材的食補之前，要特別留意自身正在服用的藥品是否和某些中藥有交互作用。

他舉例，有些具心血管疾病的病人會服用抗凝血藥品，包括阿斯匹靈或是華法林（warfarin），若再長期服用當歸，成分中的香豆素也有抗凝血作用，便會增加出血風險；而川芎也有同樣的風險。

另外，許多人都認為糖尿病患者血糖越低越好，因此也會食用黃耆、山藥來增強降血糖的作用。但血糖並不是越低越好。太低恐造成低血糖急症，出現冒冷汗、頭暈等症狀，嚴重甚至可能昏迷；而若是忽高忽低，起伏太大，也容易造成組織功能損害。趙必暉提醒，若正在服用降血糖藥用藥，則要注意這類食材。

趙必暉說，有慢性疾病的民眾並非完全不能冬令進補，但必須注意食用的量和頻率，「過猶不及」都不好。若正在服用相關藥物，可以先少量吃一些，觀察身體的變化，如果發現牙齦出血、瘀青的部位變多，就有可能是出血風險，盡快尋找醫師和藥師的專業協助，確認藥物交互作用，辨明體質後再調配食用適合的食品。

他也提醒，如有感冒、腸胃等不適或正逢生理期，也不宜進行食補，以免出現反效果或補過頭。選用中藥材作為食補材料前，建議先尋找合格的中、西醫師或藥師等專業人員，了解藥材特性及食用方式，選用適量、適時與適合體質的食補方法。

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