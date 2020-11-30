Netflix熱播「王冠」醜化查爾斯？英大臣要求註明虛構

「王冠」中對查爾斯與黛安娜婚姻的描述，讓本尊感到很不舒服。(取材自IMDb)

Netflix 招牌大戲之一「王冠」（The Crown），描述伊莉莎白二世女王出嫁前到為人妻母、登基為王之後的生命歷程，同時也提及她的家人及和政壇上的對手互動軼事，在歐美頗受到獎項重視，也找來金獎大咖擔綱演出，但情節不時有對皇室的針砭，令皇室成員們看了頗感刺眼。尤其目前正推出的最新一季，提到查爾斯與黛安娜的婚姻、女王和「鐵娘子」柴契爾夫人暗中較勁等，觀眾很容易覺得某些人實在性格非常有問題，當事人自然不能忍受，特別是被描繪成「嫉妒妻子在公眾面前耀眼光芒」的查爾斯，身為英國 未來國王的他，在「王冠」中的形象是相當讓觀眾難以接受的。

因此英國文化大臣奧利佛道登近日就呼籲Netflix，要標註「王冠」內容是虛構的情節，免得某些「沒有經歷過那個年代的觀眾，會以為這些就是史實」，說穿了就是在替該劇有可能危及未來國王形象、導致民眾對君主立憲的反感在滅火。

有趣的是，扮演女王之妹的海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter），也馬上表示：「我們有道義責任告訴大家，這不過是一齣戲。」看來皇室的不滿已經很明顯傳達出去，讓各方感到壓力。