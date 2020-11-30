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這張照片紅了！德州翁感恩節孤獨掉淚 醫師送抱

中央社／華盛頓30日綜合外電
瓦隆巡視加護病房時，看到一名傷心欲絕的年長患者。(Getty Images)
瓦隆巡視加護病房時，看到一名傷心欲絕的年長患者。(Getty Images)

美國德州醫院治療新冠病毒患者的醫師瓦隆（Joseph Varon），在連續上班第252天巡視加護病房時，看到一名傷心欲絕的年長患者。

身穿防護裝備的瓦隆在感恩節當天擁抱這名白髮老翁的畫面，被Getty Images的攝影師給捕捉下來，之後在全球各地流傳。

休士頓聯合紀念醫療中心（United Memorial Medical Center）醫師瓦隆告訴有線電視新聞網（CNN），他走進COVID-19加護病房時，看到這名年長患者「下床，想要走出病房」。

「當時他在哭。我接近他，問他『怎麼哭了？』」

「老翁說，『我想跟我的妻子在一起』。因此，我一手把他擁入懷中。我為他感到難過，覺得很悲傷，跟他一樣。」

瓦隆今天告訴CNN：「後來他感覺好一點了，也不再哭了。」瓦隆說，今天是他連續第256天上班，「我不知道為什麼我沒有崩潰。我的護理師當天也在哭」。

瓦隆說，對許多患者來說，隔離在COVID-19病房很難熬，尤其是對年長者而言。他說：「你可以想像嗎？你待在一個房間內，而其他人都穿著全身裝備走進來。」

他說：「當你是老人時，就會覺得更難受了，因為你是獨自一個人。其中有些人哭了，有些人想要逃離。前幾天我們真的遇到有病患想從窗戶逃出。」

瓦隆說，照片中的那名年長男性「現在狀況好多了。我們希望他能在接近周末時出院」。

瓦隆也有話要對在疫情期間沒有採取防疫措施的人說：「大家都出門跑到酒吧、餐廳與購物中心。這樣很瘋狂。民眾不聽勸，之後就會進到我的加護病房。」

瓦隆說：「他們必須做好基本的事，像是保持社交距離、戴上口罩、清洗雙手，避免前往人多的地方。如果大家做到這點，像我這樣的醫護人員就可以喘息一下了。」

美國 社交距離 德州

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