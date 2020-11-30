「最寂寞大象」告別傷心地 將抵柬埔寨安養天年

有「世上最寂寞大象」之稱的一頭老象將從巴基斯坦抵達柬埔寨，準備進入保護區安養天年。Getty Images

官員表示，有「世上最寂寞大象」之稱的一頭老象今天將從巴基斯坦抵達柬埔寨，準備進入保護區安養天年，在那裡，還有3頭未來可能的伴侶等待著牠。

卡萬（Kaavan）是一頭36歲、體重過重的公象，牠的困境被公諸於世後，引發全球譁然，動保團體提出請願，要求讓牠從被指責照顧不周、環境不合標準的伊斯蘭馬巴德動物園 遷出。

柬埔寨環境部副部長尼斯（Neth Pheaktra）告訴法新社：「柬埔寨已經準備好歡迎卡萬。」

這頭大象預計會在下午2時左右抵達度假勝地暹粒（Siem Reap），之後再轉往鄰近省分烏杜敏契省（Oddar Meanchey），那裡將有間野生動物庇護 所等牠到來。

尼斯表示，那間庇護所也安置3頭母象：「我們會把卡萬和當地大象養在一起。」

被媒體稱為「世上最寂寞大象」的卡萬先前是巴基斯坦唯一的亞洲象，但5月間，由於牠居住的伊斯蘭馬巴德動物園環境太差，法官裁定所有動物都必須搬離。

澳洲 動物保護組織「四爪」（Four Paws International）的獸醫和專家團隊數月來都和卡萬一起努力，為這趟搬家預做準備。因為牠體型龐大，一路上需要的食物超級多，這是一趟相當複雜的旅程。