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小布讓女兒和珍妮佛安妮絲頓相處 宛如繼母女 裘莉氣炸

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉（左三）去年還帶一堆小孩去「黑魔女2」首映會，喜蘿（右二）自然沒缺席路透資料照片
安琪莉娜裘莉（左三）去年還帶一堆小孩去「黑魔女2」首映會，喜蘿（右二）自然沒缺席路透資料照片

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為搶孩子們的監護權而遲遲無達成離婚協議，經過4年多的爭執，彼此關係又陷谷底，小布做好「開戰」的心理準備，裘莉團隊則要求辦理兩人離婚的法官換人、指稱對方與小布的律師團隊有業務往來恐立場不公，結果狠狠遭到駁回，輸了第一仗。但小布其實還有更狠的招數，打擊裘莉的心情？

根據「New Idea」雜誌以封面故事報導，布萊德彼特之前帶他和安琪莉娜裘莉所生的大女兒喜蘿去見自己的另一位前妻珍妮佛安妮絲頓，喜蘿剛好是要邁進青春期的14歲，眼看爸媽鬧得不可開交，家裡的其他養兄姊與親弟妹又整天各忙各的，嬉鬧吵雜，只想找個地方躲起來，自己靜一靜，愈來愈常跑到珍妮佛安妮絲頓那兒，看成避風港，她也和珍妮佛的距離愈拉愈近，珍妮佛聽到她的煩惱，張開懷抱接納，而她也知道父親和珍妮佛的關係，已經把她當成「新媽媽」，裘莉恐怕會更暴跳如雷。

不過專門打臉八卦的網站，認為上述都是該雜誌自己編的劇情，因為最關鍵的點是，布萊德彼特與珍妮佛安妮絲頓根本就沒有舊情復燃、再度交往，只不過能再恢復普通朋友般的互動，且裘莉無論如何是不會讓自己的小孩有機會與珍妮佛安妮絲頓接觸的。

布裘所生的長女喜蘿，被指和布萊德彼特前妻珍妮佛安妮絲頓關係很近、視對方如繼母。取...
布裘所生的長女喜蘿，被指和布萊德彼特前妻珍妮佛安妮絲頓關係很近、視對方如繼母。取材自New Idea

裘莉 小布 布萊德彼特

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