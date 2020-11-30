「時尚真難懂」 挖剪設計針織衫一件要價1350元
時尚好難懂！一件鏤空針織毛衣竟要價14萬日圓（約1350美元）！近日日本推特瘋傳一款「挖空針織衫」，該針織衫超奇特的設計，不僅沒有禦寒作用，穿上身甚至無法將身體覆蓋，然而這樣特殊的單品竟要價14萬日圓，讓不少網友都驚呼「冬天越穿越少！」
「パニックになった」って、着用例がコレクションとは違って下にシャツを着ているからかと思ったけど、このニットの存在にパニックになったってことかな... https://t.co/7QqR5RbSHP pic.twitter.com/z3UCkZiicX— 過ぎ氏 (@sugi_uzi) November 18, 2020
據推特網友表示，該款針織衫是英國時裝品牌「JW Anderson」在2020年春夏時裝周的重點單品，材質為100%初剪羊毛，並在義大利生產製造。商品欄中描述，此款挖剪設計針織衫，不論是與其他衣服分層或單獨穿搭，皆能「彰顯自我個性」。
從照片中可看出，該針織衫穿在模特兒身上時，特殊剪裁的線條會自然的垂墜在身上，不過整件由於設計的關係，會將身體的上半部整個露出來，呈現出相當前衛的造型。
更有不少網友挖出知名南韓男子團體iKON成員宋允亨也曾在MV中穿過此款針織衫。消息一出後，部分網友也紛紛留言回應，「冬天穿這哪會保暖」、「時尚真的很難懂」、「走的也太前面」、「這才叫做時尚」、「也太通風了吧」、「其實認真穿起來真的還滿好看的」。
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