「時尚真難懂」 挖剪設計針織衫一件要價1350元

近日日本推特瘋傳一款「挖空針織衫」，該針織衫不僅沒有禦寒作用。取材自jw anderson

時尚好難懂！一件鏤空針織毛衣竟要價14萬日圓（約1350美元 ）！近日日本推特 瘋傳一款「挖空針織衫」，該針織衫超奇特的設計，不僅沒有禦寒作用，穿上身甚至無法將身體覆蓋，然而這樣特殊的單品竟要價14萬日圓，讓不少網友都驚呼「冬天越穿越少！」

據推特網友表示，該款針織衫是英國時裝品牌「JW Anderson」在2020年春夏時裝周的重點單品，材質為100%初剪羊毛，並在義大利 生產製造。商品欄中描述，此款挖剪設計針織衫，不論是與其他衣服分層或單獨穿搭，皆能「彰顯自我個性」。

從照片中可看出，該針織衫穿在模特兒身上時，特殊剪裁的線條會自然的垂墜在身上，不過整件由於設計的關係，會將身體的上半部整個露出來，呈現出相當前衛的造型。

更有不少網友挖出知名南韓男子團體iKON成員宋允亨也曾在MV中穿過此款針織衫。消息一出後，部分網友也紛紛留言回應，「冬天穿這哪會保暖」、「時尚真的很難懂」、「走的也太前面」、「這才叫做時尚」、「也太通風了吧」、「其實認真穿起來真的還滿好看的」。