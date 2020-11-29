我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

這麼累？芝加哥Subway員工 累到睡在潛艇堡上

編譯中心 / 綜合報導
美國芝加哥一名Subway員工，製作潛艇堡到一半時突然睡著。取材自YouTube
美國芝加哥一名Subway員工，製作潛艇堡到一半時突然睡著。取材自YouTube

芝加哥一名美式潛艇堡Subway女員工日前在製作餐點時突然睡著，讓網友心疼直呼「怎麼會這麼累？」雖然目前尚未證實她是否是因為工作導致疲勞，但有網友分享這事件並指出，自己其實曾因為加班到半夜，在開會時忍不住睡著，文章一出，發現其實不少人都有過類似的經驗。

來源：world news for all YouTube

一段約30秒的影片日前在抖音（TikTok）瘋傳，一名Subway女員工在製作客人餐點時，動作越來越緩慢，身體漸漸傾斜，臉靠櫃台越來越近，最後帽子直接壓在潛艇堡上，看起來已熟睡，讓不少網友心疼她「怎麼這麼累？」擔憂她的身體狀況。

有網友發文指出，看到這段影片，覺得很有感，自己有次曾在開會時打瞌睡，主管立刻拍桌怒飆他，嚇得他馬上醒來，還差點尿褲子，這名網友也說，「店員累到睡Subway，小弟加班到半夜，過勞不分職業」，並詢問大家有沒有工作到睡著的經歷。

對此，網友紛紛表示，「我是去廁所睡10分鐘，有幾次還睡到做夢」、「在櫃檯真的累到不小心打瞌睡，結果到客人都在我面前了才驚醒」、「之前在飯店自助餐工作，端著一大疊瓷盤邊走邊打盹，收到餐車上的時候不小心打碎一個，被聲音嚇醒」、「之前最忙時期朝8晚11，白天累到打瞌睡，頭還歪去撞辦公桌旁邊的分隔板，嘣一聲超尷尬」。

也有網友說，「努力撐著啊，但是很怕自己會昏倒」、「她（Subway員工）是生病了吧！哪有健康的人會這樣睡著」。

抖音 芝加哥 YouTube

上一則

郎朗頒金雞獎 尷尬遇「空缺」 沈騰搞笑恭喜

下一則

沒看過的亂髮Elsa！好市多樣品娃娃出清 比正常版還貴

延伸閱讀

反聖嬰影響 今冬氣溫波動大

反聖嬰影響 今冬氣溫波動大
外送外賣難維持營運 芝餐館歇業頻傳

外送外賣難維持營運 芝餐館歇業頻傳
媒體調查：外食變多 芝塑膠垃圾大增

媒體調查：外食變多 芝塑膠垃圾大增
疫期黑市搶手 單車失竊率猛增5成

疫期黑市搶手 單車失竊率猛增5成

熱門新聞

吳綺莉。（取材自微博）

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

2020-11-27 00:20
英國高中少女Ella Norton（圖上方人物），被認為是「最像艾瑪華森」的人。（取材自Instagram）

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

2020-11-24 02:26
泰國王妃詩妮娜。路透

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

2020-11-23 04:57
高嘉瑜臉書貼出租屋處衣物堆積照片。圖／取自高嘉瑜臉書

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

2020-11-22 17:19
印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。Arpit Parekh

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

2020-11-25 05:55
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（截自YouTube @Schengen Story News）

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

2020-11-26 02:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
搶給98歲母養老 長沙6子女抽籤決定「到我家」

搶給98歲母養老 長沙6子女抽籤決定「到我家」