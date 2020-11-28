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搶給98歲母養老 長沙6子女抽籤決定「到我家」

中國新聞組／北京28日電
葉淑雲有5個女兒和1個兒子。（取材自瀟湘晨報）
葉淑雲有5個女兒和1個兒子。（取材自瀟湘晨報）

中國湖南長沙縣江背鎮陽雀新村葉淑雲今年98歲，自從老伴去世後，她被6個子女輪流接到家裡照顧，至今已有21年。他們表示，老母親辛苦養育他們，想給她一個幸福的晚年。

瀟湘晨報報導，葉淑雲有5個女兒和1個兒子。5個女兒都住在附近，經常來看她；兒子在長沙工作，每星期都來看她。

1999年，葉淑雲的老伴去世，子女都想接她到自己家住，還發生了「爭執」：「你也想接，我也想接，不知道誰先來。」大女兒葉淑華提議大家抓鬮確定：「我開玩笑說，大家抓鬮，看誰抓到第一就誰先。」大家同意執行，確定了「第一名」。不過後面這種「爭執」再沒發生，大家都會主動把母親接到自己家，有時候住好幾年，有時候住幾個月，沒有嚴格的時間規定。

兒女們之所以搶著給母親養老，最主要的還是血濃於水的親情。大女兒葉淑華說：「當年家裡建新房子，需要人幫忙。可父母關心我，不要請假，會耽誤工作。他們做的點點滴滴都是希望希望我們好。」小女兒葉貴香說：「小時候母親給我們做鞋子、做衣服、做飯。」

報導指出，老人的人格魅力也是大家「搶」著接的原因：「她性格好，從不和人爭長論短，受一點委屈也不指責別人，總是講別人的好話，所以侄兒侄孫也願意接她。」「她總說親要親好，鄰要鄰幫。喜歡其他人都過得好，別人有誤解他的，他都一笑了之。」葉淑華說。

老人98歲高齡，有什麼長壽秘訣？葉淑華說，最主要的是心態好，飲食清淡，喜歡鍛煉。她現在身體還行，日常起居可以獨立完成。平時在家常常出去散步，看到別人做操，也跟著學一下。在上一周還出遠門去了趟娘家。「我們開車送她去的，去看我舅舅，她不暈車。」

老人的6個子女中，年齡最大70多歲，最小50多歲。他們表示，老母親當年就很孝敬上一輩人，他們要把好家風傳下去。「老母親辛苦養育我們，想給她一個幸福的晚年。」「希望全社會都關愛老人，因為我們都會老的。」他們說。

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