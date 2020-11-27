「奇異紫光」壟罩天空 民眾驚：我要下地獄了？

日本千葉縣25日夜晚出現「紫光壟罩」奇景，讓許多民眾擔心是否為災難前兆。(取材自FNNプライムオンライン)

太陽下山，天空就該是一片黑色，是許多人的認知。但最近在日本 ，卻有人拍到一片紫色的夜空，引起了一陣討論。

來源：DAISUKE JP YouTube

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，11月25日時，許多在千葉市的民眾，拍到本應是黑夜的天空，卻呈現一片奇異 紫光。民眾向媒體投稿，表示這個景象非常令人不安，也有網友看到照片，還以為是自己要下地獄了。

對此，富士電視台的氣象播報員三井認為，25日千葉曾有降雨，雲層比較低，因此很可能是反射地上某處光源造成的。然而媒體詢問千葉市觀光 協會，對方卻表示當天沒有什麼特別的活動，因此不清楚紫光從何而生。

媒體持續追查下，最後總算發現，這些紫光來自一家番茄農園。該農園表示，為了讓番茄長得更加甜美，他們為了補足日照時間，會在夜間打開紫色的LED燈，促進番茄的成長。這才破解了眾人擔憂的「紫光之謎」。

由於實在太過神奇，網友們紛紛驚嘆「溫室的光能搞成這樣？威力好強」、「有搞懂原因就好，本來擔心是地震什麼的前兆」、「之前上班半途就曾看到不明紫光，現在終於知道是番茄園啊」。