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粉絲追星到法庭 周星馳抽考︰長江7號第1句對白是啥？

娛樂新聞組／綜合報導
圖為電影《長江7號》劇照。（取材自豆瓣電影）
圖為電影《長江7號》劇照。（取材自豆瓣電影）

港星周星馳遭前女友于文鳳追7000萬港幣投資分紅案續審，沒想到27日庭外有段小插曲，一位名叫Bosco的星爺粉絲，見星爺連日都要到高等法院作供，於是追「星」追到法庭，以旁聽身分入法庭，更成功要到星爺的親筆簽名。

香港01報導，Bosco在高院門口接受媒體訪問，原來他追「星」的資歷並不深，由2008的電影《長江7號》才開始喜歡上星爺，「由《長江7號》開始喜歡他，覺得他的作品很好笑，他的每句對白我都記得。」Bosco說。

被問到索取簽名時，周星馳有跟他說什麼？Bosco僅表示︰「我不想透露太多。」據知他是在休庭時跟其他粉絲一齊包圍星爺要簽名，並說自己最喜歡《長江7號》。一旁的人起哄叫星爺考考Bosco，心情大好的星爺非常配合，當場抽問︰「《長江七號》第一句對白是什麼？」Bosco居然答不出來，星爺便笑說：「那把簽名還給我吧！」氣氛相當融洽。另有女粉絲送口罩給他，星爺婉拒後笑說：「我戴口罩就不帥囉。」

《長江7號》是周星馳2008年的執導作品，也是他擔崗主演的最後一部作品，他在戲中飾演徐嬌的父親周鐵，在建築地盤當散工，以微薄收入供兒子念貴族學校。後來兒子遇上外星生物「七仔」，令兩父子生活起了不一樣的變化。

圖為周星馳26日出庭作供後離開香港高等法院。（中通社）
圖為周星馳26日出庭作供後離開香港高等法院。（中通社）

周星馳 投資 電影

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