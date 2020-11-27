挪威公立醫院超先進 各種「未來設施」驚呆網友

挪威公立醫院護理師宋德拍攝高度自動化的院內物流配送作業，左起制服配發機、管道運送系統與運輸機器人。路透/Newsflare

挪威一位22歲的公立醫院護理師近日拍片上傳TikTok ，讓網友一窺已經高度自動化的院內物流配送作業，同時誇讚國內了不起的福利系統，才能打造充滿未來感的公立醫院，讓他無比自豪。

Newsflare報導，拍攝影 片的護理師宋德（Lars Ingar Sunde）任職於羅倫斯固克（Lørenskog）的一間公立醫院。

從影片可見，醫院外門可羅雀，院內也沒有見到幾位病人與家屬。只見宋德走到配發制服的機器前，將識別證放到感應面，在觸控螢幕點選上衣與長褲與確認後，全新的衣服與褲子就延著軌道滑出來，鏡頭更拍到後面有著一整排的衣褲在移動。穿完的衣服則是直接丟進專門的機器，在一震巨響中被收去清洗。

影片來源：聯合新聞網

宋德也用拍攝畫面指出，他工作的醫院每一個病房都有管道系統，不管是把血液樣本送到實驗室，或是接收藥物與血包，都可以直接放在一個膠囊，由管道系統送去目的地。

至於院內病房之間的物品運輸，也全部都交給機器人代勞。按照宋德拍攝的另外一支影片，這些機器人不只會自己搭電梯，遇到有人擋路時，還會播放警告，有禮貌地請人讓路。

宋德將影片上傳到TikTok，網友看過都表示震驚，有人說「2020年顯然不是世界末日，因為挪威已經活在2060年」，有網友表示「該離開這個鳥地方，然後搬去挪威了」，不過也有人說「美國 也有這種醫院，只是住一天下來的費用可能不太一樣」。