毛巾用到薄如絲巾…超勤儉老爸令人佩服

有位網友在爆怨公社秀出老爸常用的毛巾，只見毛幾乎掉光，呈現半透明狀，不像毛巾反而薄如絲巾，勤儉程度讓網友紛紛拜倒。(取材自臉書)

「錢是省出來的！」許多長輩經歷過貧困的年代，常教育 下一代要「惜物愛物」，而他們自己也都身體力行。台灣 一位網友在臉書 社團分享了老爸的節約之道，他秀出老爸常用的毛巾照片，只見毛巾毛幾乎掉光了，呈現半透明狀，不像毛巾反而薄如絲巾。他驕傲地說，「這是家父的毛巾，這是他生活的態度。」

該網友強調，家裡並不缺毛巾，這條老爸限定款毛巾是「參加葬禮送的，抽屜裡還很多」，但老爸就是堅持惜物。老爸常對該網友說：「寶貝啊～花錢要省點，別太浪費啊！」因為老爸真的很節省，該網友覺得跟老爸相比，「不管自己做啥都是在敗家！」該網友也說自己終於解除居家隔離，要準備出門敗家去。

此文一出，引來網上讚嘆，「讓我想起王永慶的故事」、「想騙我？這不是毛巾是絲巾」、「高手，居然這樣還沒破洞」、「你確定這條不是搓澡巾?」、「人家是小被被，你爸是小毛巾」、「我以為是蕾絲的」、「老人家勤儉，你把它丟掉可能會鬧家庭革命」、「想看令尊的內褲使用程度」。

也有不少人分享經驗談，「家族有一樣的長輩，內衣褲發霉還是捨不得扔」、「我都用到破一個大洞，快要斷成兩截」、「毛巾這樣無法~但是內褲稍微鬆鬆的，有一點小破洞，穿起來才舒服」、「這毛巾還好，我家的都牽絲了」、「我公公的衣服也是洗到這樣，還在穿」。也有網友認為這行為不是節省，而是有衛生疑慮，「毛巾用到這樣，恐怕孳生細菌，應該要定期更換」。