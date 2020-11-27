我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

毛巾用到薄如絲巾…超勤儉老爸令人佩服

編譯中心 / 綜合報導
有位網友在爆怨公社秀出老爸常用的毛巾，只見毛幾乎掉光，呈現半透明狀，不像毛巾反而薄如絲巾，勤儉程度讓網友紛紛拜倒。(取材自臉書)
有位網友在爆怨公社秀出老爸常用的毛巾，只見毛幾乎掉光，呈現半透明狀，不像毛巾反而薄如絲巾，勤儉程度讓網友紛紛拜倒。(取材自臉書)

「錢是省出來的！」許多長輩經歷過貧困的年代，常教育下一代要「惜物愛物」，而他們自己也都身體力行。台灣一位網友在臉書社團分享了老爸的節約之道，他秀出老爸常用的毛巾照片，只見毛巾毛幾乎掉光了，呈現半透明狀，不像毛巾反而薄如絲巾。他驕傲地說，「這是家父的毛巾，這是他生活的態度。」

該網友強調，家裡並不缺毛巾，這條老爸限定款毛巾是「參加葬禮送的，抽屜裡還很多」，但老爸就是堅持惜物。老爸常對該網友說：「寶貝啊～花錢要省點，別太浪費啊！」因為老爸真的很節省，該網友覺得跟老爸相比，「不管自己做啥都是在敗家！」該網友也說自己終於解除居家隔離，要準備出門敗家去。

此文一出，引來網上讚嘆，「讓我想起王永慶的故事」、「想騙我？這不是毛巾是絲巾」、「高手，居然這樣還沒破洞」、「你確定這條不是搓澡巾?」、「人家是小被被，你爸是小毛巾」、「我以為是蕾絲的」、「老人家勤儉，你把它丟掉可能會鬧家庭革命」、「想看令尊的內褲使用程度」。

也有不少人分享經驗談，「家族有一樣的長輩，內衣褲發霉還是捨不得扔」、「我都用到破一個大洞，快要斷成兩截」、「毛巾這樣無法~但是內褲稍微鬆鬆的，有一點小破洞，穿起來才舒服」、「這毛巾還好，我家的都牽絲了」、「我公公的衣服也是洗到這樣，還在穿」。也有網友認為這行為不是節省，而是有衛生疑慮，「毛巾用到這樣，恐怕孳生細菌，應該要定期更換」。

台灣 教育 臉書

上一則

「命很硬的海龜」 龜殼被打出破洞照樣樂游

下一則

貓神降臨、城堡起火…「失敗寫真賽」搞笑照片一籮筐

延伸閱讀

太過分！摸馬拉度納遺體 還合照 葬禮人員遭開除

太過分！摸馬拉度納遺體 還合照 葬禮人員遭開除
婚宴季 花店葬禮訂單比喜事多

婚宴季 花店葬禮訂單比喜事多

紐約數百染疫者遺體 仍存日落公園冰櫃

紐約數百染疫者遺體 仍存日落公園冰櫃
汽車遊行葬禮 哀李文亮、中港人權

汽車遊行葬禮 哀李文亮、中港人權

熱門新聞

英國高中少女Ella Norton（圖上方人物），被認為是「最像艾瑪華森」的人。（取材自Instagram）

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

2020-11-24 02:26
泰國王妃詩妮娜。路透

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

2020-11-23 04:57
高嘉瑜臉書貼出租屋處衣物堆積照片。圖／取自高嘉瑜臉書

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

2020-11-22 17:19
印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。Arpit Parekh

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

2020-11-25 05:55
蘋果iPhone 4S當年在中國開賣，不少「果粉」及黃牛瘋狂搶購。（本報資料照片）

九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎

2020-11-20 01:28
越南從10月初開始就遭受季節性豪雨肆虐，在中部多個省分引發嚴重水災，河廷市一名屋主近日在洪水退去後回到家中，發現自家竟變成一座「室內魚塭」。路透／Newsflare

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

2020-11-24 06:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出
美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼