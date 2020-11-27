爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

吳綺莉。（取材自微博）

港星吳綺莉1999年和成龍發生婚外情，生下女兒吳卓林（小龍女），吳綺莉事後一肩擔起照顧女兒的責任，不過網上近日卻傳吳綺莉要爭奪成龍家產，而吳綺莉還被指替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，對此，吳綺莉逐一駁斥傳聞。

吳綺莉近日於社交平台上轉發經紀人艾文的影片，並發文回應這段時間爭奪成龍家產的傳聞。她配文：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作。」

至於有關爭奪成龍家產的傳聞，經紀人在影片裡表示，吳綺莉根本就沒有這份心思，如果她有這個念頭的話，早就在吳卓林18歲之前就採取行動了，而不是等到現在。

至於吳綺莉被指她替女兒取名為吳卓林是「吳綺莉卓越林鳳嬌」的意思，經紀人否認，並透露吳綺莉當初是很喜歡一位國家領導人的夫人（鄧小平的夫人卓琳），才取了一個同音的名字。

經紀人最後還表示希望媒體們不要再造謠瞎寫了，如果有需要的話，可以聯繫他，通過他的回應報導，而不是憑空想像、捏造謠言、扭曲事實。他說，希望這是最後一次，如果再有造謠的情況，他們會採取法律的手段來保護自己的合法權益。

吳綺莉透過經紀人一一澄清傳聞，並透露女兒依舊不願和她聯絡，宣布已完成母親的任務，將全面復出拍戲。