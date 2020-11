「丈母娘看女婿,越看越有趣」在巴基斯坦真實上演,一位丈母娘在婚禮上送給新郎的禮物,竟然是一把AK47步槍,一旁的新娘子面露尷尬。

環球網報導,這則影片在網上流傳,這名丈母娘將一把AK47步槍遞給了女婿,女婿順從地從座位上站起來接受了禮物,現場賓客興奮地歡呼。

影片發布後在網上後引發熱議,不少人讚嘆巴基斯坦的婚禮文化:「真是無奇不有,我知道這肯定發生在部落地區,這並不能代表整個國家的文化。」、「陪嫁AK,確實屌!」

Is this from Pakistan? The way people are cheering such crazy stuffs, gifting ak47, is insan. @majorgauravarya @palkisu @AskAnshul pic.twitter.com/2106OSZn7y