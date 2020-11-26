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Netflix影集「后翼棄兵」掀起美國西洋棋熱潮

編譯陳律安／綜合外電
安雅．泰勒-喬伊出演Netflix影集「后翼棄兵」。擷取自Netflix
安雅．泰勒-喬伊出演Netflix影集「后翼棄兵」。擷取自Netflix

串流影音巨擘Netflix自製影集「后翼棄兵」在全球大受歡迎，也帶動美國的西洋棋熱潮，這是自美國棋王鮑比．費雪於1970年代主宰世界棋壇以來，便未曾見過的榮景。

華爾街日報（WSJ）報導，Netflix表示，「后翼棄兵」自10月23日上架後，頭28天全球累積6,200萬戶家庭觀賞，成為歷來最多人收看的迷你影集。

「后翼棄兵」也掀起一股西洋棋熱潮，10-11月 Google的「西洋棋」搜尋次數成長一倍，西洋棋對弈網站的流量也激增，民眾也愈來愈難買到西洋棋組。

西洋棋教學和對弈網站Chess.com業務開發總監巴頓說，11月幾乎每天新增用戶都創新高。他說，網站每日平均流入超過十萬名新用戶，大多是初學者。而新用戶中，多達六成是18-24歲的年輕人，女性用戶也比平常多一些，占新用戶25%；相較下，目前該網站4,600萬名用戶中，有22%是女性。

電商業者thechessstore.com業主梅爾說，11月營收比去年同期勁增兩倍，但在需求提高的同時，產品供應鏈也飽受新冠肺炎疫情衝擊，導致其庫存日益減少。

梅爾表示：「我們最高品質的斯湯頓木製西洋棋源自印度，但印度已陷入封鎖，業者無法伐木並製作棋子，且當地雕刻棋子的工廠也已關閉。」他說，棋盤的國內供應鏈也受疫情擾亂，「以目前的銷售速度來看，來自紐約的棋盤供貨撐不到耶誕節」。

Netflix出品的「后翼棄兵」共有七集，改編自1983年沃爾特．特維斯所著的小說，由新生代女星安雅．泰勒-喬伊飾演主角貝絲．哈蒙。該劇描述哈蒙憑藉卓越超凡的棋力，從一介孤兒邁向世界棋王的歷程，也描繪她與藥物成癮問題奮戰。

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