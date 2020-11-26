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22歲結婚 27歲當上富豪 網驚：天啊奶茶妹妹才27歲

中國新聞組／北京26日電
章澤天曬出27歲慶生照片。（取材自Instagram）
章澤天曬出27歲慶生照片。（取材自Instagram）

奶茶妹妹」章澤天17歲時憑著一張手持奶茶的照片爆紅，2015年嫁給大她21歲的京東集團創始人劉強東，從一個大學畢業生躍升成為貴婦，隔年又火速生了女兒。她25日在社群網站曬出27歲慶生照，讓不少人驚嘆「才27歲啊，感覺經歷了我的一生。」

18歲考入清華，22歲結婚，23歲當媽，27歲以82.3億美元身家上榜「中國最年輕富豪」，章澤天近年火遍中國網路，尤其劉強東「偷吃」的新聞，更讓她捲入婚變傳聞。如此豐富精采的閱歷，讓外界忘了她真實年紀，從25日曬出的慶生照來看，她依舊是少女感十足，纖瘦苗條，笑容燦爛，還配文「重返18歲」，跟當年火遍全網的那張「奶茶妹妹」的照片還是一個樣，十年不變，多的是自信與坦然。

不少網友看到照片，調侃章澤天如果進娛樂圈，這腦袋這顏值，肯定也很火，「別人家的27歲」、「人家27就坐擁幾億身家，而我……」、「看到這條微博，我打了兩巴掌25歲的我」。

此外，近日章澤天名下公司，被發現悄悄註冊包括「奶茶媽咪」、「奶茶寶寶」、「奶茶寶貝」等商標，不知是不是有什麼新生意？不過，她的老公劉強東昔日才發飆：「以後任何人如果再在我的面前提到奶茶妹妹四個字，不要怪我不客氣！因為我們討厭這個稱呼！」

章澤天(圖右)與京東商城創辦人劉強東(圖左)的結婚照。(取材自微博)
章澤天(圖右)與京東商城創辦人劉強東(圖左)的結婚照。(取材自微博)
章澤天高中時期，因為一張手拿奶茶的清純照片在網路上瘋傳，被網友封為「奶茶妹妹」。...
章澤天高中時期，因為一張手拿奶茶的清純照片在網路上瘋傳，被網友封為「奶茶妹妹」。(取材自微博)
章澤天名下公司，被發現悄悄註冊包括「奶茶媽咪」、「奶茶寶寶」、「奶茶寶貝」等商標...
章澤天名下公司，被發現悄悄註冊包括「奶茶媽咪」、「奶茶寶寶」、「奶茶寶貝」等商標。(取材自微博)

章澤天 奶茶妹 中國

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