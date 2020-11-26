英8歲童怕聖誕老人因疫不來了 強生回信安撫：如期上工
英國首相強生25日公布寫給一名男童的回信，強生在信中告訴他，新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不會阻撓耶誕老人分送禮物。他說，只要遵守防疫規定，孩童收禮物不會有風險。
路透報導，日前英國一名8歲男童蒙蒂（Monti），寫信給英相強生（Boris Johnson），詢問今年耶誕老人能否如期發送禮物。
強生將男童的信件公布在個人推特上，並附上他的回覆影本：「我已致電北極，我可以向你保證，耶誕老人已準備好隨時上工，魯道夫（Rudolph）與其餘麋鹿均整裝待發。」
「首席醫療官請我告訴你，只要耶誕老人一如往常以負責任的態度行事，動作敏捷安全，你與耶誕老人的健康就不會受到影響。」
強生表示，他已收到多封同樣的詢問信件，他也讚同蒙蒂的建議，請孩童留餅乾給耶誕老人的同時，不忘在桌邊擺上手部消毒劑。
Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020
I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg
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