英8歲童怕聖誕老人因疫不來了 強生回信安撫：如期上工

英國 首相強生25日公布寫給一名男童的回信,強生在信中告訴他,新型冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情 不會阻撓耶誕老人分送禮物。他說,只要遵守防疫 規定,孩童收禮物不會有風險。

路透報導,日前英國一名8歲男童蒙蒂(Monti),寫信給英相強生(Boris Johnson),詢問今年耶誕老人能否如期發送禮物。

強生將男童的信件公布在個人推特上,並附上他的回覆影本:「我已致電北極,我可以向你保證,耶誕老人已準備好隨時上工,魯道夫(Rudolph)與其餘麋鹿均整裝待發。」

「首席醫療官請我告訴你,只要耶誕老人一如往常以負責任的態度行事,動作敏捷安全,你與耶誕老人的健康就不會受到影響。」

強生表示,他已收到多封同樣的詢問信件,他也讚同蒙蒂的建議,請孩童留餅乾給耶誕老人的同時,不忘在桌邊擺上手部消毒劑。

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg