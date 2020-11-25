意外發現暖男友第二支手機 居然盜用她的照片釣男人

情侶交往總是甜蜜蜜，但你真的了解你的枕邊人嗎？那也不一定。 （取材自ingimage）

兩人交往甜蜜蜜，對方貼心溫暖，總讓人覺得幸福，每個人都有很多面向，你真的了解你的枕邊人嗎？也很難說。有位女網友在臉書 社團發文，說男友平常對她很暖很大方，某天她發現男友另有一隻手機 ，她也意外撞破男友「不能說的祕密」，盜用女友照片，像隻花蝴蝶般，周旋許多不同的男生聊天。

網友說交往兩年感情不錯，平常男生很照顧她，吃喝玩樂都是男生出錢，還是一個連女友經痛，都會半夜衝來的「超級暖男」。某天她發現男友有第二隻手機，且裝有許多交友軟體，網友點開軟體，發現男友不是劈腿撩妹，他聊天的對象竟然是許多男生，而且頭像還盜用女友的照片，網友驚呆，向網友求救「該怎麼開口問他」。

PO文一出，網友覺得案情不單純，「要弄清楚是gay還是網騙案？給妳花的錢是不是網騙回來的？」、「這個不行...到時候出什麼事他資料、照片、電話通通用妳的，妳突然收到什麼傳票 也不意外」、「這個要切了，以絕後患」、「比悲傷還悲傷的故事」、「我到底看了什麼」、「夠勁爆，我能想像的出妳的驚愕度」。

也有過來人說，「之前我朋友也有用這招騙男生...叫女生假裝是他跟對方通電話...那個男的真的就買點數給他」、「看聊什麼，可能要騙遊戲的點卡或裝備吧」、「可能在妳身上花的錢，都是那些男生貢獻的」。