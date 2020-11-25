我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

意外發現暖男友第二支手機 居然盜用她的照片釣男人

編譯中心／綜合報導
情侶交往總是甜蜜蜜，但你真的了解你的枕邊人嗎？那也不一定。 （取材自ingimage）
情侶交往總是甜蜜蜜，但你真的了解你的枕邊人嗎？那也不一定。 （取材自ingimage）

兩人交往甜蜜蜜，對方貼心溫暖，總讓人覺得幸福，每個人都有很多面向，你真的了解你的枕邊人嗎？也很難說。有位女網友在臉書社團發文，說男友平常對她很暖很大方，某天她發現男友另有一隻手機，她也意外撞破男友「不能說的祕密」，盜用女友照片，像隻花蝴蝶般，周旋許多不同的男生聊天。

網友說交往兩年感情不錯，平常男生很照顧她，吃喝玩樂都是男生出錢，還是一個連女友經痛，都會半夜衝來的「超級暖男」。某天她發現男友有第二隻手機，且裝有許多交友軟體，網友點開軟體，發現男友不是劈腿撩妹，他聊天的對象竟然是許多男生，而且頭像還盜用女友的照片，網友驚呆，向網友求救「該怎麼開口問他」。

PO文一出，網友覺得案情不單純，「要弄清楚是gay還是網騙案？給妳花的錢是不是網騙回來的？」、「這個不行...到時候出什麼事他資料、照片、電話通通用妳的，妳突然收到什麼傳票也不意外」、「這個要切了，以絕後患」、「比悲傷還悲傷的故事」、「我到底看了什麼」、「夠勁爆，我能想像的出妳的驚愕度」。

也有過來人說，「之前我朋友也有用這招騙男生...叫女生假裝是他跟對方通電話...那個男的真的就買點數給他」、「看聊什麼，可能要騙遊戲的點卡或裝備吧」、「可能在妳身上花的錢，都是那些男生貢獻的」。

手機 傳票 臉書

上一則

還敢不防疫？ICU醫師模擬病患生前所見「最後畫面」

下一則

全球首創！蘇格蘭通過「月經用品免費供應法」

延伸閱讀

假求婚太多次再求婚遭女友爆打 男寃喊：這次是真的！

假求婚太多次再求婚遭女友爆打 男寃喊：這次是真的！
虐殺女友3歲兒 24歲殘暴男被捕

虐殺女友3歲兒 24歲殘暴男被捕
堆高機壓爛下半身…與女友6次生死道別 他奇蹟活了下來

堆高機壓爛下半身…與女友6次生死道別 他奇蹟活了下來
內陸男子以殘忍手段虐待女友三歲兒 致死

內陸男子以殘忍手段虐待女友三歲兒 致死

熱門新聞

美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。取材自sun

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

2020-11-17 20:30
月曆的封面模特兒是7位來自游泳校隊的同學，他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816年的「菲茨威廉博物館」內取景，並透過側身喬角度、俐落長髮和長條大毛巾來遮羞。（取材自Cambridge Blues Naked Calendar官方臉書）

脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

2020-11-18 22:06
泰國王妃詩妮娜。路透

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

2020-11-23 04:57
高嘉瑜臉書貼出租屋處衣物堆積照片。圖／取自高嘉瑜臉書

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

2020-11-22 17:19
英國高中少女Ella Norton（圖上方人物），被認為是「最像艾瑪華森」的人。（取材自Instagram）

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

2020-11-24 02:26
蘋果iPhone 4S當年在中國開賣，不少「果粉」及黃牛瘋狂搶購。（本報資料照片）

九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎

2020-11-20 01:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點