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中國商家出「眼底上弦月」隱形眼鏡 實戴竟成「脫窗」

編譯中心／綜合報導
沒想到隱形眼鏡會在瞳孔裡旋轉，戴起來瞬間像翻白眼。（取材自微博）
沒想到隱形眼鏡會在瞳孔裡旋轉，戴起來瞬間像翻白眼。（取材自微博）

隱形眼鏡除了能矯正近視，也成為許多女生打造外表小心機的重點，如變色、美瞳片都成為熱門話題。有網友最近分享一款新產品「月牙光暈隱眼」，號稱能讓眼睛裡有一道美麗的月牙暈，眼睛能更加立體有神。她原本十分心動，卻看到多張實拍示意圖，讓她馬上消火還貼上網「勸世」。

這款商品原本是中國火紅的隱形眼鏡，廣告圖中，模特兒的瞳仁下方處有上弦月狀的琥珀色光暈，戴起來就會像漫畫人物一樣，眼睛閃閃發光，呈現夢幻感。

一名網友表示，她一開始看到這款月牙形隱眼，她覺得超級好看，也聽說這種隱眼因為要對準，所以很難戴，沒有馬上下手購買，只好一直看模特照片過乾癮。

看照片的過程中，她也發現這款商品似乎不太對勁，許多使用意見竟然是「千萬別買」，原來因為原本月牙隱眼不一定會乖乖待在下方，只要沒對準或是眼鏡亂跑，就可能變成「鬥雞眼」、或是雙眼距離開開...等「脫窗」效果，看起來就像是「瞳孔意見不合在打架」，也讓她大喊「馬上澆熄我對月半高光的熱情」。

許多網友看了也表示「直接笑死+滅火，謝謝原PO」、「當初看到這款時也有這個疑問，所以一直沒下手」，但也有人認為不一定有那麼糟，「如果不會轉來轉去的話其實滿好看的」、「我看朋友戴本人超美，不像照片那麼明顯那麼淺，月半有很多仿牌，可能是買到做的不自然的轉動就很搞笑。」

網友戲稱，眼睛像得了什麼疾病。（取材自微博）
網友戲稱，眼睛像得了什麼疾病。（取材自微博）
模特兒示範照，眼睛就像漫畫人物。（取材自微博）
模特兒示範照，眼睛就像漫畫人物。（取材自微博）

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