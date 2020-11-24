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堆高機壓爛下半身…與女友6次生死道別 他奇蹟活了下來

編譯中心／綜合報導
美國19歲少年紹爾斯在歷經截肢手術後奇蹟似地活下來。（截自YouTube）
美國19歲少年紹爾斯在歷經截肢手術後奇蹟似地活下來。（截自YouTube）

美國19歲少年紹爾斯（Loren Schauers）日前在工地駕駛堆高機轉彎過橋時，不慎墜落到15公尺深的低地，堆高機瞬間重壓在他的右臂以及臀部以下部位，他在歷經截肢手術後奇蹟似地活下來。

紹爾斯說事發時他完全清醒地目睹自己右臂跟下半身炸裂開來，到醫院後他決定進行下半身截肢手術，但醫生不表樂觀，還告訴紹爾斯的女朋友薩比雅（Sabia）他應該無法倖存，薩比雅向他道別6次，擔心再也見不到他，最後他卻成功存活。這對當時交往一年半的小情侶認為這次意外讓兩人關係更緊密，今年兩人已訂婚。

來源：Sabia and Loren YouTube

紹爾斯回想去年9月在高速公路橋墩工地駕駛堆高機，幾輛車違規穿越警示燈駛過他的車，其中一輛車跟他會車時靠太近，紹爾斯的堆高機斜往橋邊緣，下方地面崩塌後堆高機跟著往下掉。紹爾斯試圖跳出車外，但他的腳被安全帶纏繞，身體只能跟著堆高機翻滾三次，直到墜落地面、堆高機重壓身上。

空中救護車稍後送紹爾斯前往醫院，他除了失去下半身跟右手臂、摔斷右鎖骨和肩膀，還患有肺栓塞須插管呼吸。醫生多次表達對紹爾斯的悲觀預測，並要薩比雅跟家人跟他道別，然而紹爾斯入院一個月後，他以驚人的速度康復，並在入院四個月內出院。

來源：Sabia and Loren YouTube

紹爾斯目前失業，但他努力讓自己跟薩比雅的生活保持正常。他提到未來想成為遊戲影音串流平台Twitch的網紅鼓舞更多人，還想跟薩比雅環遊世界、養育幾個小孩並讓孩子成為比自己更棒的人。

紹爾斯建議處在逆境的人們：「忽略自己不能擁有的事，專注並充分利用自己擁有的一切。」

美國19歲少年紹爾斯在歷經截肢手術後奇蹟似地活下來。（取材自臉書）
美國19歲少年紹爾斯在歷經截肢手術後奇蹟似地活下來。（取材自臉書）

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