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飛機迷有福了！英航拍賣機上用品 連空服員推車都有賣

編譯胡夢瑋／綜合報導
英航昨日起開始銷售飛機上物品，包括瓷器、床飾用品等。（取材自英航網站）
英航昨日起開始銷售飛機上物品，包括瓷器、床飾用品等。（取材自英航網站）

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，英國航空23日起開始拍賣飛機上各艙等的數千種物品，從香檳酒杯、英式古瓷、到空服員服務用的推車都有，許多商品在網站上張貼後立刻吸引民眾搶購，多數商品現已賣完。

英國廣播公司（BBC）報導，英國銷售網站whatabuy上可看到，英航商品還包括頭等艙的拖鞋、毛毯、麵包籃等，民眾甚至可以買到波音747上廚房的鐵製儲物盒，將家中布置的像機艙一樣。

英航在數月前就已開始將一些懸掛在辦公室、機場貴賓室的珍貴藝術品賣掉，包括著名英國畫家萊利（Bridget Riley）一個超過100萬英鎊（約133萬美元）的作品。

英航因疫情大幅虧損，裁員數千名員工。英航母公司國際航空集團 （IAG）上個月通報2020年的前九個月虧損51億英鎊，和2019年同時期16億英鎊的獲利形成強烈對比。

但英航說，賣出機上物品並不完全是要平衡虧損。英航機隊和機艙內服務的變化，加上在航空旅行恢復正常前採取更精簡操作可能，意味倉庫中有許多物品可能永遠都不會用到。

英航品牌和客戶體驗部門經理馬蒂諾里（Carolina Martinoli）表示，這是英航首次進行這種銷售，希望能讓人們可以有機會將與英航飛行的魔力帶回家。

民眾能買到英航波音747機上的推車。（取材自whatabuy網站）
民眾能買到英航波音747機上的推車。（取材自whatabuy網站）
波音747飛機上的廚房鐵製儲物盒。（取材自whatabuy網站）
波音747飛機上的廚房鐵製儲物盒。（取材自whatabuy網站）
許多商品已被搶購一空。（取材自whatabuy網站）
許多商品已被搶購一空。（取材自whatabuy網站）

英國 疫情 美元

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