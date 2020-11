美16歲少女創紀錄 成第一個TikTok粉絲破億的用戶

美國 一名16歲少女達梅利奧(Charli D'Amelio)22日成為TikTok 上首位破1億人追蹤的使用者。

Congrats @charlidamelio, the first @tiktok_us creator to reach 100M followers! We're so proud of everything you've accomplished, what you've contributed to the TikTok community, and how you're continuing to use your platform to give back. https://t.co/yRMbPKftdZ pic.twitter.com/rx5nyHU3Yu