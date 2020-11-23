美16歲少女創紀錄 成第一個TikTok粉絲破億的用戶

達梅利奧是首位TikTok追蹤人數超過1億人的用戶。（取材自Instagram @charlidamelio）

美國 一名16歲少女達梅利奧（Charli D'Amelio）22日成為TikTok 上首位破1億人追蹤的使用者。

Congrats @charlidamelio, the first @tiktok_us creator to reach 100M followers! We're so proud of everything you've accomplished, what you've contributed to the TikTok community, and how you're continuing to use your platform to give back. https://t.co/yRMbPKftdZ pic.twitter.com/rx5nyHU3Yu — TikTok Creators (@tiktokcreators) November 22, 2020

達梅利奧是一名來自康乃狄克州的舞者，她在2019年6月上傳第一支TikTok影片，她的影片因其舞蹈的編舞、蒙太奇手法還有對嘴而爆紅。

達梅利奧在推特上感謝粉絲讓她達成破紀錄的成就，「1億人追蹤...我完全無法相信這是真的」。

不過，在粉絲人數破億前，粉絲指出達梅利奧在YouTube的家庭實境秀系列影片中，不尊重當時替他們準備晚餐的廚師，為此，60萬粉絲為表抗議取消追蹤她。在達梅利奧張貼影片道歉並承諾要變得更好之後，爭議便消失了。

知名巨星珍娜（Kylie Jenner）、小賈斯汀（ Justin Bieber）、碧昂絲 （Beyonce）、金卡戴珊（Kim Kardashian）等是少數幾位Instagram上追蹤人數超過1億人的用戶。

根據富比士，達梅利奧是TikTok上收入最高的名人之一，她在2019年6月至2020年6月間進帳400萬美元。