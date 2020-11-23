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銀杏紅楓正美 疫情擋不住日本人遊賞決心

中央社東京23日專電
東京神宮外苑的銀杏葉呈金黃色，21日至23日日本民眾有3天連假來賞銀杏。23日這附近的一座橄欖球場有關東地區大學橄欖球賽，神宮外苑一帶人山人海。中央社
東京神宮外苑的銀杏葉呈金黃色，21日至23日日本民眾有3天連假來賞銀杏。23日這附近的一座橄欖球場有關東地區大學橄欖球賽，神宮外苑一帶人山人海。中央社

日本新冠肺炎疫情擴大，政府為是否暫停振興國旅方案Go To Travel（去旅行）傷神，今天是3天連假最後一天，東京明治神宮外苑銀杏正美，人山人海，民眾似乎把疫情拋諸腦後。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，但擋不住民眾觀賞紅楓、銀杏和秋天美景的決心。在日本，賞紅葉與黃葉（日文發音都是koyo）就像春天賞櫻文化一樣普及，這3天連假可看到賞黃葉、紅楓景點人山人海。

東京的神宮外苑有146棵大銀杏樹，每年秋天這裡會舉辦「銀杏祭」的活動，今年受到疫情影響停辦，但很多遊客還是到此，在黃銀杏隧道下拍照打卡。

今天下午在明治神宮外苑銀杏樹下，藤田夫婦帶著兒子來欣賞美景並拍照。夫妻倆撿拾落下的銀杏葉努力地塞在兒子的帽子上當成「金牌帽」，然後拍照為兒子的成長做紀錄。藤田先生被中央社記者問到「不怕疫情擴大嗎？」他說，有注意做好防疫的措施。

對於政府正在思考暫停實施去旅行的優惠方案，藤田的妻子表示，經濟如果不能活絡的話，很多人會失業，要兼顧防疫和拼經濟，真的是一大難題。

周邊的秩父宮橄欖球場舉辦關東地區大學橄欖球對抗賽，傍晚比賽結束後，球迷民眾走出球場來到銀杏樹下，人潮擁擠的景象讓人憂心疫情是否因而擴大。

除了東京神宮外苑之外，從電視上可看到京都賞楓景點嵐山的渡月橋、北海道札幌市知名景點二條市場人山人海的景象。二條市場的一位老闆說，這3天湧進許多人，是否為了防疫而暫停實施Go To Travel方案，政府應趕緊研擬對策。

北海道政府22日已決定，將暫時把轄內第一大城札幌市，排除在振興旅遊方案Go To Travel適用範圍外。日本政府尊重北海道政府的意願，預料將排除札幌市。

大阪府知事吉村洋文今天在電視節目上表示，鑑於疫情擴大，已向中央政府表示，27日起大阪市排除在Go To Travel適用範圍外。

是否因為政府7月起開始實施Go To Travel方案導致疫情擴大，目前情況還不明朗。但日本首相菅義偉今天在東京都內演講時說：「共有4000萬人使用Go To Travel，其中只有約180人確診感染。」對於外界認為Go To Travel是疫情擴散原因，他持否定的看法。

位於群馬縣沼田市的町田屋是一家創業約70年的豆腐店，目前受惠於Go To Travel方案，每天湧進許多客人。有些旅行社推出從東京都的新宿區出發到關東地區一日遊前往群馬縣伊香保賞楓的旅遊商品，就把町田屋豆腐店列為第一站，之後去欣賞氣勢磅礡的吹割瀑布紅楓、午餐享受螃蟹吃到飽且進蘋果園現摘現吃，適用Go To Travel方案，旅費不到新台幣2000元。

這樣的旅遊商品，上午7時半從新宿出發，搭車來此約上午9時半，這裡有號稱日本最大的「豆腐皮田」，發給每名進場遊客撈豆腐皮的小道具，讓遊客自撈吃到飽。

町田屋專務（經理）町田隆成對中央社記者表示，Go To Travel方案有很多民眾都去單價高的地方（享受優惠多），單價低的地方比較無法雨露均霑，所幸町田屋與旅行社合作有大批遊客前來。

他肯定政府實施Go To Travel方案，認為在疫苗開發成功之前，這是應急之道，若無這一招，可能很多商店都面臨倒閉。

因為豆腐皮田的環境特殊，設有很多通風的吹風機，濕氣也重。町田說：「如果說濕氣重的環境可防止病毒散播的話，那我這家店應該是防疫最強的地方了。」得知中央社記者來自台灣，他立刻拿出擺在店面嵌入高雄壽山宮媽祖像的飾品說，等疫情平息，一定還要去高雄進行抬神轎的文化交流。

東京日比谷公園內有雲形池畔，大銀杏樹每到秋天由綠轉黃，令人賞心悅目。中央社
東京日比谷公園內有雲形池畔，大銀杏樹每到秋天由綠轉黃，令人賞心悅目。中央社

疫情 日本 東京

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