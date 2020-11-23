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徒手掰開鱷魚嘴！老翁跳水救援愛犬

編譯張君堯／即時報導
美國佛羅里達州一名老翁近日散步時，愛犬竟遭一隻小型短吻鱷咬住，老翁見狀後，不顧自身生命安全，立刻跳入湖中和鱷魚搏鬥，甚至還徒手掰開鱷魚嘴，救出愛犬。YOUTUBE／KHOU 11
美國佛羅里達州一名老翁近日散步時，愛犬竟遭一隻小型短吻鱷咬住，老翁見狀後，不顧自身生命安全，立刻跳入湖中和鱷魚搏鬥，甚至還徒手掰開鱷魚嘴，救出愛犬。YOUTUBE／KHOU 11

美國佛羅里達州一名老翁近日散步時，愛犬竟遭一隻小型短吻鱷咬住，老翁見狀後，不顧自身生命安全，立刻跳入湖中和鱷魚搏鬥，甚至還徒手掰開鱷魚嘴，救出愛犬。

這名老翁名叫威爾班克斯（Richard Wilbanks），他在麥爾茲堡某處社區和愛犬古納（Gunner）散步經過一座小湖時，突然一隻鱷魚從湖中躍出，將古納「咬」到湖裡，威爾班克斯見狀，立刻跳進去湖裡和鱷魚「搶狗」。

影片來源：聯合新聞網

老翁當時身穿白色休閒棉衫，並叼著一根雪茄，在湖裡面和鱷魚搏鬥，幾乎把全身都弄濕，甚至還不顧生命安全，直接將鱷魚的嘴巴扳開，下一秒古納也從鱷魚口中脫困，驚慌失措地逃離湖岸。

事後，威爾班克斯表示，當時那隻鱷魚「像飛彈一樣跳出來」，咬住他的古納並拖牠下水，「我的手有那種小小的刺傷痕跡，差一點就被鱷魚咬碎。」老翁還說，「當時古納生命就掌握在我手裡了！」

威爾班克斯的妻子表示，這件事也讓他們有新的認知，「我們的確要當心野生動物，但我們有幸與他們共享空間」，但她也說，「要有戒心，別跟動物太靠近」。

這段驚險場面被佛州野生動物協會與保育團體的攝影機拍攝下來，架設攝影機的目的原是要分享當地生態，沒想到會上演「人鱷搏擊」，直呼「太嚇人了」。

這段影片已吸引超過80萬人觀看，網友看了紛紛大讚這位阿伯超勇敢「他是英雄」、「主人想保護愛犬的心是很強大的」。

攝影 美國 佛州

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