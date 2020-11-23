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哇！美人胚子…金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

記者戴永華／宜蘭23日電
蘭陽女中珍藏金馬影后陳淑芳當年入學的學籍資料，10幾歲的長相十分清秀、五官立體，當年就是個大美人。（記者戴永華／攝影）
蘭陽女中珍藏金馬影后陳淑芳當年入學的學籍資料，10幾歲的長相十分清秀、五官立體，當年就是個大美人。（記者戴永華／攝影）

第57屆金馬獎得獎者中，81歲的陳淑芳以「親愛的房客」、「孤味」兩部電影，一舉拿下最佳女配角與女主角獎，創金馬紀錄。陳淑芳以前就讀蘭陽女中，她10幾歲的初中照片也在今天曝光，長得五官立體、清純漂亮，在眾多人群中，一眼就可以看到亮眼的她，同學形容她就是個美人胚子，個性活潑開朗，很愛表演，一直到現在都沒什麼變。

來源：聯合影音

陳淑芳1939年出生於瑞芳金瓜石，本名「陳笑」，跟初中部同學的感情很好，常連絡聚會，她也非常有心，出席同學會時會準備小禮物送給大家。蘭女校友會理事長洪若英今天在言談中感動哽咽說，金馬揭曉的當晚，包括她跟很多校友都守在電視機前面，看到得獎一剎那，開心到跳了起來，喜極而泣，她是蘭女之光。

校長曾璧光說，陳淑芳獲獎致詞時說，「我是演員，我不是明星，哪怕一齣戲只有一句話，我還是演員」，如此敬業精神及專業態度讓人感動。

陳淑芳從瑞芳到宜蘭就讀蘭女初中部，住姑姑家，民國41年（1952年）入學是第十屆忠班，其入學資料及唯一的一本民國44年初中部畢業紀念冊，相當珍貴，學校今天特別從校史館取出來，學籍照片中的陳淑芳，長相十分清秀漂亮，一雙靈動大眼與立體五官，在入學的新生群中，很快成了大家注目的焦點。

同班同學李淑慧說，大家都說她們班出美女，陳笑的個性活潑開朗，在班上愛跳舞表演，以前就看出具有表演的天份，與班上另外一位同學後來都走向演藝之路。

同學廖惠貞提及「陳笑」這名字，據說是當年父親帶她去報戶口時，忘記原本想要要取的名字，看著女兒一路哭不停，於是乾脆取名「陳笑」，盼她開心的笑，陳父是礦工老闆，她從小備受疼愛，身上穿著制服的材質都比同學好；隔壁班同學黃秀金說，陳笑與大家相處融洽，有話直說的個性到現在幾乎都沒變，同學中很得人緣。

陳笑念完三年初中部後，考上國立藝專第一屆，從此走向演藝螢幕，至今與初中部同學都還保持連絡或參加同學會，兩年前蘭女80周年校慶，她還特別回來與大家同聚，是很念舊「惜情」的一個人。

蘭陽女中校史室珍藏金馬影后陳淑芳（前排中）在1955年唯一的一本畢業紀念冊，眾多...
蘭陽女中校史室珍藏金馬影后陳淑芳（前排中）在1955年唯一的一本畢業紀念冊，眾多同學中她的長相清秀、五官立體，當年就是個大美人。（記者戴永華／攝影）

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