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雙11烏龍包裹 跑遍深圳、哈爾濱、黑龍江、內蒙古

編譯中心／綜合報導
今年雙十一購物節有大批頂單湧入，導致物流嚴重塞車。（新華社）
今年雙十一購物節有大批頂單湧入，導致物流嚴重塞車。（新華社）

雙十一購物節落幕，由於迎來大批訂單，導致物流嚴重塞車，許多人下訂的貨品至今尚未收到，有網友貼出購買包裹的出貨進度，想不到包裹竟從廣東，一路來到深圳、哈爾濱、黑龍江、內蒙古等地的物流中心，賣家指「是因為地址有個『哈』，才不小心發過去」，讓他哭笑不得直呼這是「一個包裹的旅行」。

有網友在臉書社團發文表示，他在雙十一於淘寶網站訂購麥克風與混音台，請店家將包裹寄往台灣，想不到發現包裹竟「出發去旅行」，根據包裹追蹤進度顯示，包裹一路從廣東、深圳轉運中心，被發往哈爾濱、黑龍江、內蒙古等地的轉運中心，目前正在「內蒙古呼倫貝爾市莫力達瓦達幹爾族自治旗」。

該網友表示，他詢問店家為何會將貨物發往哈爾濱，店家竟回覆「因為你地址有個哈，所以就不小心發過去了」，他表示，「這趟貨運先從深圳走了5668公里到達了黑龍江，中間跟了貨運講要回深圳，結果貨運讓他又走了1998公里到了內蒙古我還不知道，中間又跟了貨運講說要回深圳，現在又要回頭1998公里回黑龍江，再走5668公里到深圳嗎？」

該網友傻眼表示，「為什麼不直接內蒙古回深圳咧？都去了內蒙古怎麼不去一下西藏咧？」有朋友向他說「不要太鐵齒，搞不好周三他就在西藏了！」該網友說，「拜託他去，這樣讓我感覺我的包裹可能被加持過了」。

其他網友則留言「有夢想的包裹， 你別限制他了」、「包裹有沒有考慮參加一下超馬賽」、「第一次看到包裹需要心靈淨化行程的」、「一個被包裹耽誤的行腳節目外景主持人...欸，不對，他只是個包裹」、「幫包裹寫個遊記」、「我笑死，你突然安慰到我等淘寶的心了」。

還有人說「三個月後到美國，再一個月後到NASA之後上外太空，然後第一站到月球，第二站到火星，之後外星人撿到，然後順手丟到黑洞，在之後的某天出現在你家」、「包裹幫你看世界！它是有閱歷的商品，不要小看它」、「旅行包裹！它會寄明信片跟伴手禮給你嗎」、「哈哈你的包裹到台灣，上面會不會有各大集運站的印章或貼條，證明他快環遊世界了」、「貨在囧途」。

網友在淘寶買的包裹到處流浪。（取材自臉書）
網友在淘寶買的包裹到處流浪。（取材自臉書）

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