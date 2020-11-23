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62歲越南嬤嫁26歲小鮮肉曝近況 網讚「更漂亮了」

編譯中心／綜合報導
越南「嬤孫戀」po出結婚三周年紀念照。取材自臉書
越南「嬤孫戀」po出結婚三周年紀念照。取材自臉書

三年前有一對「嬤孫戀」結為連理，但因為彼此年齡和容貌差距實在太大，引發外界議論也飽受許多網友們的毒舌攻擊，但最近該名阿嬤悄悄地更換了自己臉書的封面照片，再度受到大家關注。

阿嬤臉書所更換的封面照片，只見她和「小鮮肉」先生兩人穿著越南傳統服飾，雙手互相牽著對方站在戶外的空地上，彼此深情凝視對方，和煦的陽光則灑落在她們身上，形成一幅幸福的畫面。

不少網友也在該照片底下留言稱讚說「好漂亮」、「好美的畫面」、「看到你們兩人過得很開心，大家也感到很欣慰」、「祝妳幸福」，還有人認為，只要這名阿嬤自己覺得日子過得開心就好，為自己而活，別人說什麼不重要。

據馬來西亞《中國報》及越南當地媒體報導，阿嬤近日在臉書po出的照片為兩人結婚三周年的紀念照，今年７月時，她曾另外po出和高顏值女兒及孫女的合照，相形之下，先生站在旁邊還一度讓不知情的人以為那是她兒子，和女兒站在一起也被誤認為是姐妹，而阿嬤也在臉書感嘆寫說「時間過得真快。」

此外，面對外界的批評，雖然阿嬤也表示，不會去特別在意網友們的酸言酸語，但後來她為了在外表上更能與先生匹配，還是花了大錢忍受許多身體上的疼痛，並進行大規模的整形手術，粗估至少花費2.16億越南幣（約293,760元新台幣）。

幸運的是，阿嬤整形完之後，不少網友都稱讚說變得更年輕、更漂亮了，甚至有人認為幾乎根本看不出來是一名已經62歲的婦人，即便她與年僅26歲的先生，總共相差了36歲，但這些年來面對外界的質疑與攻擊，兩人仍能堅守在一起，她也表示，這三年來經歷了很多風風雨雨，還有很多壓力，希望未來還可以繼續幸福下去。

臉書 越南 中國

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