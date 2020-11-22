中國監獄爆誇張特權 偷渡現金開賭、400斤白酒開派對

監獄鐵窗關不住金錢賄賂。取自延邊晨報

中國監獄 高牆檔不住金錢賄賂，湖北省荊州市中級人民法院公布獄警收賄與黑道勾結，在獄中開特權，偷渡 鉅額現金開賭、400斤白酒進監開派對、受刑犯還用手機 發600條朋友圈炫耀的監獄秘辛，從副監獄長到獄警最後難逃法網制裁。

河南大河網報導，湖北省荊州市中級人民法院刑事裁定書披露，2008年因犯殺人、賭博、敲詐勒索、尋釁滋事等重罪的黑道大哥王世兵，被判處無期徒刑，但在獄中卻獲得兩次裁減有期徒刑。

調查發現，王世兵曾安排家屬或本人親自使用現金、高檔香菸、節日特產等物品賄賂5名獄警，獲得夾帶手機和手機卡、銀行卡帶入監，得以用手機掌握資金進帳。

多年來，入監服刑的王世兵累計偷渡取得6.8萬人民幣現金進行賄賂、聚眾賭博，夾帶400多斤白酒進監聚眾飲酒，並用手機拍攝現場照片發布到微信朋友圈。

獄警勾結黑道東窗事發後，湖北荊州市紀委追查，從副監獄長到獄警立案調查，如今獄警已成階下囚。

報導指出，王世兵案並非個案。早在2016年，湖南省雁北監獄也曝光服刑人員聚眾賭博，查出雁北監獄民警濫用職權，違規為監區服刑人員夾帶現金、菸、酒等違禁物，為其賭博提供便利。