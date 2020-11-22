波蘭世界最深潛水池開幕 水深45.5公尺藏巧思

全球最深潛水池Deepspot於波蘭開幕，45.5公尺的池水中有人造水下洞穴、馬雅文明遺跡和一艘小小沉船，供水肺潛水和自由潛水客探索。翻攝自Deepspot臉書粉專

全球最深潛水池Deepspot本周末在波蘭首都華沙附近開幕。45.5公尺的池水中有人造水下洞穴、馬雅文明遺跡和一艘小小沉船，供水肺潛水和自由潛水客探索。

法新社報導，Deepspot可容納8000立方公尺的水，是一般25公尺泳池容量的20多倍。

不同於一般游泳 池，雖然波蘭實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫 限制，Deepspot還是可以開幕，因為它屬於提供課程的訓練中心。

業者也計劃開設飯店，讓賓客能夠從房間觀察水深5公尺處的潛水者。

全球最深潛水池Deepspot本週末在波蘭首都華沙附近開幕。45.5公尺的池水中有人造水下洞穴、馬雅文明遺跡和一艘小小沉船，供水肺潛水和自由潛水客探索。翻攝自Deepspot臉書粉專

47歲的Deepspot主管布拉什秦斯基（Michael Braszczynski）本身是潛水愛好者，昨天開幕時他告訴法新社：「這是全球最深的潛水池。」

目前金氏世界紀錄保持者為義大利 蒙泰格羅托泰爾梅（Montegrotto Terme）一座42公尺深的水池。英國深達50公尺的「藍淵」（Blue Abyss）水池則計劃於2021年開幕。

Deepspot開幕首日約有十多人光顧，包括8名經驗豐富、想通過教練考試的潛水者。

39歲潛水教練卡茨普札克（Przemyslaw Kacprzak）表示：「這裡沒有壯觀的魚群或珊瑚礁，所以無法取代海洋，但它當然是學習和訓練在開放水域安全潛水的好地方。」

「而且很有趣！它就好像是潛水者的幼稚園。」