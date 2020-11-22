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拒搭飛機、擁抱新科技！「Z世代」正改變消費潮流

編譯王巧文／綜合報導
隨著25歲以下的「Z世代」轉變為消費主力，這群新生代價值觀正引領全球潮流，永續環保風潮、健康生活方式及新科技將大受歡迎。（美聯社）
隨著25歲以下的「Z世代」轉變為消費主力，這群新生代價值觀正引領全球潮流，永續環保風潮、健康生活方式及新科技將大受歡迎。（美聯社）

隨著25歲以下的「Z世代」轉變為消費主力，全球肉食主義正在退流行，拒飛等環保運動興起。這群新生代正改變世界潮流，而投資人該做什麼樣的準備？

根據美國銀行（BofA）最新的研究，隨著年齡增長，Z世代（出生於1996年至2016年的群體）將取代千禧世代引領風潮，促進新興市場蓬勃發展，並幫助他們偏愛的產業跑贏大盤，與此同時，許多落伍的企業可能會面臨淘汰。

美銀策略師表示：「 Z世代革命正在開始，因為出生於網路時代的第一代人正進軍職場，迫使其他世代適應他們（的生活價值觀），而非他們適應舊世代。」

美銀的報告指出，全球Z世代的收入有望在2031年之前超過千禧一代；這群Z世代每十人就有九人身處於新興經濟體，其中印度約占總數的20％，墨西哥、菲律賓和泰國等國家也將受益於這一轉變。

據美國銀行稱，可望受惠的行業包括電商、支付、奢侈品、媒體和ESG（環境永續、社會責任與公司治理），而酒類、肉類、汽車和旅行等領域可能會走下坡。

美國銀行在8月時對1萬4000多名Z世代年輕人進行調查，結論如下：

●大多數人在肉品食物或多或少設有限制。

●他們樂意擁抱新科技，以管理從電話到加密貨幣等財務活動，這意味著銀行和資產管理人將須重新評估其服務。

●在受訪的16到18歲青少年中，有40%的人更願意在線上與朋友互動，高於千禧世代的35％和X世代的30％。

●在受訪的18到24歲年輕人中，約有18％的人每月定期觀看運動賽事，而每月有21％的人定期觀看電競比賽。

根據美國銀行的看法，這些趨勢對投資方面的影響可能包括：

●隨著語音助理推出更多語言服務，語音科技可望使識字能力有限的人群更能接觸電商。

●對亞太地區的關注與日俱增，該地區占Z世代收入的37％；到2040年，這一比重將攀升至41％。

●消費者驅動的「永續行動主義」（sustainable activism），可能會令快時尚等被視為「有害」的產業面臨風險。

●為環保少搭飛機的「飛行之恥」（flight shame）運動更加盛行，航空公司和旅遊業將受可持續發展議題的影響。

美國 投資 電商

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